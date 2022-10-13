ترامب يندد بأمر استدعائه للشهادة أمام لجنة التحقيق في اقتحام الكونغرس

عرض مقطع فيديو للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلال جلسة استماع للجنة مجلس النواب الأمريكي المكلفة بالتحقيق في هجوم 6 يناير، واشنطن، 13 أكتوبر/تشرين الأول 2022.

استنكر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إصدار لجنة نيابية، تحقق في الهجوم الذي شنه حشد من أنصاره على مبنى الكابيتول، أمر استدعاء إليه للمثول أمامها، وتساءل الخميس عن سبب عدم طلبه للإدلاء بشهادته في وقت سابق، واصفا اللجنة بأنها لم تعمل إلا على زيادة تقسيم البلاد.

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ندد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الخميس، بإصدار لجنة نيابية تحقق في الهجوم الذي شنه حشد من أنصاره على مبنى الكابيتول أمر استدعاء للمثول أمامها.

وتساءل ترامب على حسابه في شبكة "تروث سوشال" للتواصل الاجتماعي عن سبب عدم استدعائه للإدلاء بشهادته أمامها في وقت سابق مضيفا "لماذا انتظروا حتى النهاية، حتى اللحظات الأخيرة من اجتماعهم الأخير؟".

ووصف ترامب اللجنة بأنها عبارة عن "إخفاق كامل" وأنها "لم تعمل إلا على زيادة تقسيم بلادنا".

وأتى رد فعل ترامب بعد تصويت اللجنة بإجماع أعضائها على استدعاء الرئيس السابق للمثول أمامها.

وقال رئيس اللجنة بيني تومسون "هذه اللجنة ستطلب محاسبة كاملة لأي شخص أمريكي في شأن أحداث السادس من كانون الثاني/يناير. لهذا السبب، من واجبنا أن نستمع إلى شهادة دونالد ترامب".

وأضاف تومسون في جلسة استماع عامة إن ترامب "هو محور ما حدث في 6 كانون الثاني/يناير. لذلك نريد أن نستمع إليه، يجب أن يخضع للمساءلة، يجب أن يُسأل عن أفعاله".

وقالت اللجنة إن استدعاء الرئيس السابق يتعلق "ببذل كل ما في وسعها لسرد القصة الأكثر اكتمالاً وتقديم توصيات للمساعدة في ضمان عدم تكرار ما حدث في 6 كانون الثاني/يناير".

وتتمثل مهمة اللجنة المكونة من 7 أعضاء ديموقراطيين وعضوين جمهوريين في تسليط الضوء على سلوك الرئيس قبل وأثناء وبعد الهجوم على مبنى الكابيتول الذي صدم العالم.

فرانس24/أف ب

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