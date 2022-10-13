غوغل يسمح لمنصة ترامب "تروث سوشال" بعرض تطبيقها على متجره بعد أشهر من حظره

صورة لشعار تروث ميديا للتواصل الاجتماعي على هاتف ذكي أمام شاشة يظهر فيها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في 21 شباط/ فبراير 2022.

أعلنت "ألفابت" الشركة الأم لمجموعة غوغل أنها سمحت لمنصة التواصل الاجتماعي "تروث سوشال" التي أسسها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بعرض تطبيقها على "بلاي ستور"، متجر تنزيل التطبيقات على الأجهزة المحمولة العاملة بنظام أندرويد وذلك بعد موافقة التطبيق على الالتزام بسياسات الشركة المتعلقة بإزالة المحتويات التي تنتهك قواعده مثل "التحريض على العنف".

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قال عملاق الإنترنت غوغل إنه أصدر قرارا يسمح بموجبه لمنصة التواصل الاجتماعي "تروث سوشال" التي أسسها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بعرض تطبيقها على متجر تحميل التطبيقات على الأجهزة المحمولة التي تعمل بنظام أندرويد.

وأوضح أنه أصدر هذا القرار بعد موافقة "تروث سوشال" على الالتزام بسياساته المتعلّقة بإزالة المحتويات التي تنتهك قواعده مثل "التحريض على العنف".

وتشدد الشركة على التطبيقات التي تستضيفها على متجرها الالتزام بشروط وقواعد صارمة.

ووفقاً لشركة التكنولوجيا فإن التطبيق كان ينتهك قواعد المحتوى لتضمنه "تهديدات جسدية وعنيفة وتحريضات على العنف".

وأكدت "ألفابت" أن المنصة قامت بتحديث تطبيقها بما يتفق وسياسات "غوغل بلاي" لجهة حظر المنشورات المرفوضة والإبلاغ عن المحتويات غير المرغوب بها وإزالتها، بالإضافة إلى حظر المسيئين على المنصّة.

وكانت الشركة أعلنت في نهاية آب/أغسطس أن تطبيق "تروث سوشال" غير مرحب به في بلاي ستور إلى أن يلتزم بقواعد المحتوى، بما في ذلك حظر التهديدات العنيفة.

وأخطرت "ألفابت" منصة "تروث سوشال" في 19 آب/أغسطس بأن تطبيقها ينتهك سياسات متجر "بلاي" ويتطلب "أنظمة فعالة للإشراف على المحتوى الذي ينشره المستخدمون".

و"تروث سوشال" هو مشروع ترامب للرد على منصات مثل "تويتر" التي حظر عليها بعد هجوم حشد من أنصاره على مبنى الكابيتول في كانون الثاني/يناير 2021.

فرانس24/أ ف ب

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