الولايات المتحدة: قتلى وجرحى في إطلاق نار في نورث كارولينا والشرطة تعتقل منفذ الهجوم

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قال مسؤولون أمريكيون إن خمسة أشخاص، بينهم شرطي قتلوا بالرصاص في مدينة رالي بولاية نورث كارولاينا الخميس، فيما نفذت الشرطة عملية مطاردة واسعة النطاق أغلقت خلالها جزءا من المدينة وألقت القبض على مشتبه به.

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قتل 5 أشخاص أحدهم شرطي، برصاص مسلح أطلق النار عليهم الخميس في رالي الأميركية بولاية نورث كارولينا حيث فرضت الشرطة طوقاً أمنياً في محاولة للقبض عليه، بحسب ما أعلنت سلطات الولاية.

وقالت ماري-آن بالدوين، رئيسة بلدية المدينة، خلال مؤتمر صحافي إن شرطة رالي "أكدت سقوط خمسة قتلى، أحدهم عنصر في شرطة رالي كان خارج الخدمة".

كما أسفر الهجوم عن إصابة شخصين آخرين على الأقل، بينهم ضابط شرطة آخر ونقلا الى المستشفى.

وأضافت بالدوين "يجب أن نفعل المزيد. يجب أن نوقف هذا العنف الطائش في أمريكا"، دون أن تقدم تفاصيل كثيرة عن حادث إطلاق النار مؤكدة أن العديد من وكالات إنفاذ القانون تشارك في التحقيق.

وقالت شرطة رالي في وقت لاحق على تويتر إنه "تم اعتقال المشتبه به".

وذكرت محطة (دبليو.تي.في.دي) التلفزيونية أن من المعتقد أن المشتبه به مراهق أبيض كان يحمل مسدسا كبيرا.

فرانس24/رويترز

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