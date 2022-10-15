الانتخابات الرئاسية البرازيلية: استطلاع يشير لفوز اليساري لولا دا سيلفا بفارق 6 نقاط على بولسونارو

الرئيس البرازيلي السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا خلال لقاءه مع سيموني تابت التي احتلت المركز الثالث في الدورة الأولى من انتخابات الرئاسة، وأعلنت دعمها للمرشح اليساري. 7 أكتوبر / تشرين الأول 2022.

كشف آخر استطلاع للرأي نشرت نتائجه الجمعة أن المرشح اليساري لولا دا سيلفا سيفوز في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية البرازيلية المقررة في 30 تشرين الأول/أكتوبر، وأنه ستقدم على الرئيس اليميني المتطرف المنتهية ولايته جايير بولسونارو بـ 53 بالمئة من الأصوات مقابل 47 بالمئة.

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كشف استطلاع للرأي نشرت نتائجه الجمعة أن الرئيس اليساري السابق لويس ايناسيو لولا دا سيلفا سيفوز في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية البرازيلية في 30 تشرين الأول/أكتوبر بفارق ست نقاط على رئيس الدولة اليميني المتطرف المنتهية ولايته جايير بولسونارو، 53 بالمئة من الأصوات مقابل 47 بالمئة.

وشمل هذا الاستطلاع الذي أجراه معهد "داتافوليا" في 13 و14 تشرين الأول/أكتوبر، 2898 شخصا في نحو 180 مدينة برازيلية، وحدد هامش الخطأ فيه بنقطتين مئويتين.

وتحولت معاهد الاستطلاعات إلى محور خلاف مجددا الجمعة بعد قرار المحكمة الانتخابية العليا تعليق تحقيق للشرطة طالبت به حكومة بولسونارو الذي يتهم هذه المراكز بالتلاعب.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الشرطة الاتحادية فتحت الخميس تحقيقا بطلب من وزارة العدل في "ممارسات إجرامية" محتملة في نشر نتائج استطلاعات الرأي.

في الوقت نفسه، بدأ المجلس الإداري للدفاع الاقتصادي، الهيئة التي تراقب المنافسة في السوق الحرة، تحقيقه الخاص فيما إذا كان القائمون على الاستطلاع قد حاولوا "التلاعب" بالانتخابات.

وعلق رئيس المحكمة الانتخابية الكسندر دي مورايس التحقيقين الجمعة معتبرا أن فتحهما يشكل "تعديا" على مهام القضاء الانتخابي ويكشف عن رغبة في تغليب ترشح الرئيس الحالي.

وانتقد بولسونارو موقف دي مورايس، وقال إن "القائمين على استطلاعات الرأي سيستمرون في الكذب...".

وحصل لولا في الجولة الأولى على 48 بالمئة من الأصوات، متقدما على بولسونارو الذي حصل على تأييد 43 بالمئة من الناخبين.

فرانس24/ أ ف ب

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