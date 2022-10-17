الولايات المتحدة تهدد المتعاونين مع برنامج الطيارات المسيرة الإيرانية بإجراءات عقابية

مجلس الشيوخ الأمريكي، واشنطن، الولايات المتحدة، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2021.

بعد هجمات روسية شنت على كييف باستخدام طائرات دون طيار إيرانية الصنع توعدت الولايات المتحدة الإثنين باتخاذ إجراءات بحق كل من يتعاون مع برنامج الطائرات المسيرة الإيرانية. وأكدت واشنطن أن الجهات التي لديها أنشطة تتعلق بتدفق الأسلحة من إيران إلى روسيا تنتهك قرارات مجلس الأمن وأنها لن باستخدام العقوبات بحقهم. بدورها طالبت كييف الاتحاد الأوروبي بفرض مزيد من العقوبات على طهران وحملتها المسؤولية قتل الأوكرانيين وهي اتهامات كررت إيران نفيها مؤكدة عدم تصدير أسلحة إلى أي من الطرفين المتحاربين.

إعلان اقرأ المزيد

هددت الولايات المتحدة، الإثنين، باتخاذ إجراءات بحق الشركات والدول التي تتعاون مع برنامج الطائرات المسيرة الإيرانية، وذلك بعد أن استخدمت روسيا هذه الطائرات في شن ضربات فتاكة على كييف.

وأدت الضربات الروسية التي نفذت بطائرات مسيرة صباح الإثنين على أوكرانيا، خصوصاً على العاصمة كييف ومنطقة سومي في شمال شرق البلاد إلى مقتل 8 أشخاص على الأقل.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل للصحافيين إن "أي جهة لديها أنشطة مع إيران تتعلق بالطائرات المسيرة أو بتطوير الصواريخ البالستية أو بتدفق الأسلحة من إيران إلى روسيا، عليها أن تحذر جدا وأن تتّخذ الاحتياطات اللازمة... لن تتردد الولايات المتحدة في استخدام العقوبات أو اتخاذ إجراءات بحق الجناة".

وأضاف أن "تعميق روسيا تحالفها مع إيران أمر يجب أن يراه العالم بأسره على أنّه تهديد كبير".

وأوضح باتيل نقلا معلومات استخبارية أمريكية نشرت في وقت سابق، أن بعض الطائرات المسيرة الإيرانية التي تباع لروسيا يشوبها خلل.

وقال إن إرسال هذه الطائرات يظهر "الضغط الهائل" على روسيا بعد الخسائر التي تكبدتها في أوكرانيا.

وأضاف أن روسيا "مجبرة بصراحة اللجوء إلى دول غير موثوق بها مثل إيران من أجل الحصول على إمدادات ومعدات".

واعتبر أن إرسال طهران هذه المسيرات إلى موسكو يشكل انتهاكاً للقرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي والذي أيدت فيه الهيئة خطة العمل الشاملة المشتركة، الاتفاق المبرم في العام 2015 بين الدول الكبرى وإيران لضبط برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات الدولية عنها.

ولا يزال الاتفاق معلقا منذ العام 2018 حين أعلن الرئيس الأمريكي في حينه دونالد ترامب انسحاب الولايات المتحدة منه وإعادة فرضها عقوبات على الجمهورية الإسلامية التي ردت على الخطوة بالتحرر تدريجاً من التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق.

البيت الأبيض: "إيران تكذب"

واتهم البيت الأبيض، الإثنين، إيران بالكذب عندما قالت إن روسيا لا تستخدم طائرات مسيرة إيرانية لشن هجمات على أوكرانيا.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير للصحفيين إن هناك "أدلة واسعة النطاق على استخدامها من قبل روسيا ضد أهداف عسكرية ومدنية على حد سواء" وإنه يبدو أن طهران تفكر في بيع مزيد من هذه الأسلحة إلى موسكو.

وأضافت "لقد رأيتم جميعا أيضا التقارير هذا الصباح عما يبدو أنه ضربة بطائرات مسيرة إيرانية في وسط كييف. ومع ذلك، ما زالت إيران تكذب بشأن هذا... لم يكونوا صادقين في هذا الأمر".

وكانت كييف طالبتالاتحاد الأوروبي بفرض مزيد من العقوبات على إيران بسبب تزويدها روسيا الطائرات المسيّرة لاستخدامها في هجومها على أوكرانيا.

وقال مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخايلو بودولياك إن "إيران مسؤولة عن قتل أوكرانيين. هذا البلد الذي يضطهد شعبه يقوم الآن بتوريد أسلحة وحشية للقتل الجماعي في قلب أوروبا".

وكررت طهران نفيها لذلك، وقال الناطق باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني الإثنين إن "إيران لم تصدر أسلحة إلى أي من الطرفين المتحاربين".

فرانس24/أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك