الولايات المتحدة: 20 عاما سجنا لكندي ساعد ستة جهاديين للالتحاق بتنظيم "الدولة الإسلامية" في سوريا

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جندي أمريكي يقف بالقرب من مركبة برادلي القتالية (BFV) خلال مناورة عسكرية مشتركة بين قوات تحالف "قوة المهام المشتركة - عملية العزم الصلب" بقيادة الولايات المتحدة ضد تنظيم “الدولة الإسلامية” وأعضاء من قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في ريف بلدة المالكية بمحافظة الحسكة شمال شرق سوريا ، في 7 أيلول 2022.

أصدرت محكمة فيدرالية في سان دييغو بولاية كاليفورنيا الأمريكية الإثنين حكما بالسجن 20 عاما بحق كندي متهم "بتوفير أموال وأفراد لدعم الأنشطة الجهادية العنيفة لتنظيم ‘الدولة الإسلامية‘"، من خلال مساعدة ستة أشخاص على الالتحاق بالتنظيم الإرهابي في سوريا. وخلال محاكمته، اعترف المتهم بذنبه وارتكابه عملية سطو مسلح على متجر مجوهرات في إدمونتون، إذ استخدم جزءا من عائدات المسروقات لتمويل رحلة هؤلاء الجهاديين. وألقت السلطات الكندية القبض على المعني بالأمر في 2017 قبل أن تسلمه للولايات المتحدة في تشرين الأول/أكتوبر 2019.

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قضت محكمة أمريكية فيدرالية الإثنين بسجن كندي 20 عاما لمساعدته ستة جهاديين من أمريكا الشمالية على الالتحاق بتنظيم "الدولة الإسلامية" من خلال مساهمته في تنظيم وتمويل سفرهم إلى سوريا، وفق ما أعلنته وزارة العدل الأمريكية.

وقالت الوزارة في بيان إن عبد الله أحمد عبد الله (37 عاما) أدانته محكمة فيدرالية في سان دييغو بولاية كاليفورنيا "بتوفير أموال وأفراد لدعم الأنشطة الجهادية العنيفة لتنظيم الدولة الإسلامية".

وبحسب وسائل إعلام أمريكية فإن عبد الله ساعد خصوصا، بين تشرين الثاني/نوفمبر 2013 وآذار/مارس 2014، ثلاثة من أبناء أعمامه يقيمون في إدمونتون بكندا، وابن عم رابعا يقيم في مينيابوليس في في شمال الولايات المتحدة، ورجلا خامسا من سكان سان دييغو، على السفر إلى سوريا للالتحاق بالتنظيم الجهادي والقتال في صفوفه.

وخلال محاكمته، أقر المتهم بذنبه واعترف بارتكابه عملية سطو مسلح على متجر مجوهرات في إدمونتون، وباستخدام جزء من عائدات المسروقات لتمويل رحلة هؤلاء الجهاديين الستّة. وبحسب الوزارة، فإن الجهاديين الستة قتلوا جميعا في سوريا.

وألقت السلطات الكندية القبض على عبد الله في 2017 قبل أن تسلمه للولايات المتحدة في تشرين الأول/أكتوبر 2019.

وإثر سيطرته الجارفة على مناطق واسعة في العراق وسوريا في 2014 حيث أعلن قيام "دولة الخلافة"، طُرد تنظيم "الدولة الإسلامية" من العراق في 2017 ومن سوريا في 2019.

وفي مطلع تموز/يوليو، أعلنت الولايات المتحدة أنها قتلت زعيم تنظيم "الدولة الإسلامية" في سوريا، ماهر العكال، في غارة نفذتها طائرة مسيرة في شمال غرب البلاد.

فرانس24/ أ ف ب

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