كندا تفرض عقوبات على وسائل إعلام وصحافيين وممثلين روس بسبب "تواطئهم في التضليل الإعلامي"

الحرب في أوكرانيا

وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي خلال اجتماعهما في مجمع الحكومة في سيول، كوريا الجنوبية ، 14 تشرين الأول أكتوبر 2022.

فرضت كندا عقوبات على وسائل إعلام وصحافيين وممثلين روس بسبب "تواطئهم في التضليل الإعلامي". واعتبرت الخارجية الكندية أن أوتاوا اتخذت هذا القرار لمواجهة الدعاية التي تحاول تبرير الانتهاكات الروسية في أوكرانيا.

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فرضت كندا، الإثنين، عقوبات على وسائل إعلام وصحافيين وممثلين روس بسبب "تواطئهم في التضليل الإعلامي" المتهمة موسكو بممارسته في حربها في أوكرانيا.

وقالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي إن "حرب النظام الروسي تقوم على الأكاذيب والخداع".

وأضافت: "في الوقت الذي يواصل فيه عدد انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها روسيا بالارتفاع، فإن كندا تتخذ إجراءات لمواجهة الدعاية التي تحاول تبرير هذه الانتهاكات".

وبحسب وزارة الخارجية الكندية فإن العقوبات استهدفت قناة "زفيزدا" التلفزيونية المملوكة من وزارة الدفاع الروسية والمذيع التلفزيوني ديمتري فيكتوروفيتش غوبرنييف.

كما استهدفت العقوبات فلاديمير ماشكوف، أحد نجوم التمثيل في روسيا وأحد أشد المؤيدين للرئيس فلاديمير بوتين والحرب في أوكرانيا.

ومنذ بدأ الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير، فرضت كندا عقوبات على أكثر من 1400 فرد وكيان موجودين في روسيا أو بيلاروس أو أوكرانيا أو ينحدرون من هذه الدول.

فرانس24/أ ف ب

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