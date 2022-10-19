بايدن يقرر الإفراج عن 15 مليون برميل إضافي من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط

عرض أسعار البنزين في محطة وقود إيكسون خلف العلم الأمريكي في منطقة إيدج ووتر، ولاية نيوجرسي الأمريكية، 14حزيران/ يونيو 2022

قرر الرئيس الأمريكي جو بايدن سحب 15 مليون برميل نفط إضافي من الاحتياطي الاستراتيجي لضخها في السوق الأمريكية قبل نهاية العام بهدف خفض أسعار المحروقات، فيما لم يستبعد مسؤولون الإفراج عن كميات إضافية إذا لزم الأمر. وتمثل الكمية التي سيتم ضخها في كانون الأول/ديسمبر الجزء الأخير المتبقي من برنامج أعلن عنه بايدن في أيار/مايو الماضي لمواجهة ارتفاع أسعار المحروقات بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا.

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أعلن مسؤول أمريكي كبير، الثلاثاء، أن الرئيس جو بايدن سيعلن الأربعاء عن قرار سحب 15 مليون برميل نفط إضافي من الاحتياطي الاستراتيجي لضخها في السوق الأمريكية بهدف خفض أسعار المحروقات، مؤكداً عدم استبعاد البيت الأبيض سحب كميات إضافية أخرى إذا لزم الأمر.

وهذه الكمية التي سيتم ضخها في السوق في كانون الأول/ديسمبر ستمثل الجزء الأخير المتبقي من برنامج أعلن عنه الرئيس الأمريكي في الربيع لمواجهة ارتفاع أسعار النفط بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا. ونص هذا البرنامج يومها على سحب ما مجموعه 180 مليون برميل نفط من الاحتياطي الاستراتيجي.

وكانت الأنباء التي أوردها خلال نهار الثلاثاء عدد من وسائل الإعلام الأمريكية بشأن هذا القرار كافية لخفض أسعار النفط، إذ تراجع سعر نفط غرب تكساس الوسيط - تسليم تشرين الثاني/نوفمبر - بنسبة 3.08% مسجلاً 82.82 دولاراً للبرميل.

وقال المسؤول الأمريكي الكبير لصحافيين إن "الرئيس أصدر تعليماته لوزارة الطاقة بالاستعداد لبيع المزيد (من نفط الاحتياطي الاستراتيجي) هذا الشتاء إذا اقتضى الأمر ذلك، سواء بسبب روسيا أو بسبب أنشطة أخرى يمكن أن تثير اضطراباً في السوق".

وأضاف أن بايدن يعتزم في الوقت نفسه وضع آلية من شأنها أن تعيد تكوين الاحتياطي الاستراتيجي على المدى الطويل.

وأوضح أن الحكومة الأمريكية ستبدأ بإعادة شراء النفط عندما ينخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط إلى ما بين 67 دولاراً و72 دولاراً للبرميل.

ومنذ مطلع أيلول/سبتمبر 2021، سحبت الولايات المتحدة أكثر من 212 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي الذي بلغ أدنى مستوى له منذ حزيران/يونيو 1984.

ويسعى بايدن الذي تظهر الاستطلاعات تراجع شعبيته، كبح جماح التضخم والتخفيف من وطأته على الأسر الأمريكية، عبر قرارات تسهم بخفض الأسعار قبل الانتخابات النصفية التي ستجرى في 8 تشرين الثاني/نوفمبر.

فرانس24/أ ف ب

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