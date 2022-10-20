ترامب يدلي بأقواله في قضية تشهير رفعتها صحافية بتهمة اغتصابها في غرفة ملابس بمركز تجاري في نيويورك

دونالد ترامب خلال تجمع مع مناصريه بولاية نيفادا في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2022.

أدلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الأربعاء بأقواله في قضية تشهير رفعتها ضده صحافية أمريكية بارزة تتهمه باغتصابها في تسعينيات القرن الماضي داخل غرفة تغيير الملابس بمركز تجاري مرموق في نيويورك. وكانت الصحافية قد رفعت دعوى تشهير في تشرين الثاني/نوفمبر 2019 ضد ترامب.

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أدلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الأربعاء بأقواله في قضية تشهير رفعتها ضده صحافية أمريكية بارزة اسمها إي. جين كارول (78 عاما) تتهمه باغتصابها في تسعينيات القرن الماضي بمتجر في نيويورك.

وقال مكتب المحاماة "كابلان هيكر آند فينك" الذي يمثل كارول في بيان: "يسعدنا أنه بالنيابة عن موكلتنا... تمكنا من أخذ أقوال دونالد ترامب اليوم". والمحامية روبرتا كابلان، التي لا تمت بصلة قرابة للقاضي المكلف بالقضية، هي مؤسسة مشاركة لحركة "تايمز أب" التي توفر المساعدة القانونية لضحايا الاعتداءات الجنسية.

وكان القاضي لويس كابلان قد قال الأسبوع الماضي إن إفادتي كارول وترامب يجب أن تقدما في 14 و19 تشرين الأول/أكتوبر على التوالي.

اغتصبها في غرفة تغيير الملابس بمركز تجاري مرموق في نيويورك

كانت كارول، كاتبة عمود في مجلة "إيل"، قد رفعت دعوى تشهير في تشرين الثاني/نوفمبر 2019 ضد ترامب الرئيس آنذاك.

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وفي مقتطفات من كتابها نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز" ذلك العام، قالت كارول إن ترامب اغتصبها في غرفة تغيير الملابس في المركز التجاري المرموق بيرغدوف غودمان، الواقع على الجادة الخامسة في نيويورك في منتصف التسعينات.

ونفى ترامب التهمة قائلا إن كارول "ليست من النوع الذي يروق له" واتهمها بـ"الكذب" وهو ما أفضى إلى رفعها دعوى التشهير.

وذكرت العديد من وسائل الإعلام الثلاثاء أن محامي ترامب دائما ما يؤكدون أن موكلهم يتمتع بحصانته التنفيذية، وخصوصا في ما يتعلق بتصريحات التشهير المفترضة المتهم بها خلال فترة رئاسته.

الصحافية يمكن أن تقول إن ترامب شهر بها مجددا وبوصفه مدنيا

لكن الرئيس السابق أدلى الأسبوع الماضي بتصريحات جديدة متعلقة بالقضية، سخر فيها من اتهامات كارول له بالاغتصاب. وعلى إثرها، نقلت قناة "فايس نيوز" عن خبراء في القانون أن كارول يمكن أن تقول إن ترامب شهر بها مجددا، وهذه المرة بوصفه مدنيا.

بدوره، اعتبر القاضي كابلان الأسبوع الماضي أن كارول قد تطلب من ترامب دفع تعويضات لضرر على خلفية الاتهام بالاغتصاب، اعتبارا من 24 تشرين الثاني/نوفمبر، عقب دخول قانون لولاية نيويورك حيز التنفيذ يسمح لضحايا الاعتداءات الجنسية بالتقدم بدعوى مدنية بغض النظر عن قانون التقادم.

فرانس24/ أ ف ب

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