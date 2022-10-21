بايدن يتهم الجمهوريين بالسعي لتقليص دعم الولايات المتحدة المالي لأوكرانيا

الرئيس جو بايدن خلال تجمع انتخابي في هاغرستاون في 7 تشرين الأول أكتوبر 2022

انتقد الرئيس الأمريكي جو بايدن أعضاء الحزب الجمهوري الخميس متهماً إياهم بالرغبة في تقليص الدعم المالي الأمريكي لأوكرانيا في حال فوزهم بالانتخابات التشريعية في الثاني من تشرين ثاني/نوفمبر المقبل. وكان زعيم الجمهوريين في مجلس النواب كيفن مكارثي حذر الثلاثاء من أن حزبه لن يوقع "شيكاً على بياض" لأوكرانيا إذا فاز بغالبية مقاعد المجلس في الانتخابات النصفية.

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عبر الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس، عن قلقه بخصوص مستقبل المساعدات الأمريكية لأوكرانيا في حالة سيطرة الجمهوريين على أحد مجلسي الكونغرس أو كليهما في انتخابات التجديد النصفي المقررة في الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر.

وقال بايدن للصحفيين خلال توقفه في متجر لبيع الشطائر في بيتسبرج بولاية بنسلفانيا عندما سُئل عن تأثير ذلك على المساعدات لأوكرانيا إذا فاز الجمهوريون "أنا قلق".

وأضاف "يقولون إنهم إذا فازوا فمن المحتمل ألا يستمروا في تمويل أوكرانيا".

وتابع بايدن "هؤلاء الناس لا يفهمون. هذا يتجاوز أوكرانيا. هذه أوروبا الشرقية. هذا الناتو"، مضيفاً أن الجمهوريين "ليس لديهم أي فهم للسياسة الخارجية الأمريكية".

ويزور بايدن بيتسبرج في إطار حملة انتخابية للديمقراطي جون فيترمان، الذي ستساعد منافسته في مجلس الشيوخ الأمريكي مع الجمهوري محمد أوز في تحديد ما إذا كان الديمقراطيون سيحتفظون بسيطرتهم على مجلس الشيوخ.

لا شيك على بياض

وقال كيفن مكارثي زعيم الجمهوريين في مجلس النواب في الأيام الأخيرة إنه لن يكون "مستعدا لكتابة شيك على بياض" لمساعدة أوكرانيا إذا تولى الجمهوريون رئاسة مجلس النواب من الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي.

وحديث مكارثي هو أول مؤشر على الصعوبات التي تنتظر كييف إذا تراجع دعم تمويل الدفاع عنها في الكونغرس، حيث يتم إقراره بتوافق واسع.

وفي حال فوز الجمهوريين بغالبية مقاعد النواب، يأمل مكارثي، المنتخب من كاليفورنيا، الإطاحة بالديمقراطية نانسي بيلوسي من رئاسة المجلس، ما سيجعله الشخصية الثالثة في السلطة في الولايات المتحدة بعد بايدن ونائبة الرئيس كامالا هاريس.

وينقسم الجمهوريون بين من يرون ضرورة لكبح جماح روسيا وغيرهم ممن يفضلون سياسة خارجية أكثر انعزالية.

وقدمت الولايات المتحدة أكثر من 17.5 مليار دولار من المساعدات الأمنية الأمريكية لأوكرانيا منذ الغزو الروسي في 24 شباط/فبراير الماضي.

فرانس24/أ ف ب

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