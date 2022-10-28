إيلون ماسك يستكمل استحواذه على تويتر ويسرح عددا من المسؤولين في الشركة

إيلون ماسك في برلين كانون الأول/ديسمبر 2020

أتم الملياردير إيلون ماسك صفقة الاستحواذ على تويتر مقابل 44 مليار دولار في وقت متأخر من مساء الخميس وكانت خطوته الأولى بعد إتمام الصفقة هي إقالة القيادة العليا لشركة التواصل الاجتماعي التي اتهمها بتضليله بشأن عدد حسابات البريد العشوائي على المنصة.

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استكمل الملياردير إيلون ماسك الخميس عملية الاستحواذ على موقع تويتر مقابل 44 مليار دولار.

وبحسب وسائل إعلام أمريكية، سارع ماسك إلى تسريح عدد من المدراء التنفيذيين في الشركة بينهم رئيس تويتر باراغ أغراوال والمدير المالي نيد سيغال والمسؤولة القانونية فيجايا غادي.

وقالت مصادر مطلعة إن أجراوال وسيغال كانا في مقر تويتر في سان فرانسيسكو عند إتمام الصفقة وجرى اصطحابهما إلى خارج المقر.

وتعين على ماسك إنهاء الصفقة بحلول الجمعة وإلا فإنه كان سيواجه المحكمة لتخلفه عن تنفيذ الاتفاق المبدئي الذي وقعه مع تويتر.

وفي نيسان/أبريل تقدم ماسك بعرض لشراء تويتر ووقع اتفاقا بهذا الشأن لكنه عدل عن رأيه بعد ذلك، ما دفع تويتر إلى رفع دعوى قضائية ضده.

ومع اقتراب موعد المحاكمة في هذه القضية، أذعن ماسك وأعاد إحياء خطة الاستحواذ شريطة إرجاء الإجراءات قانونية ضده.

وقال ماسك في تموز/يوليو إنه تراجع عن الصفقة لأنه تعرض لتضليل من تويتر بشأن عدد الحسابات الوهمية على المنصة، وهي مزاعم رفضتها الشركة.

وسعى تويتر بدوره إلى إثبات أن ماسك كان يختلق أعذارا للانسحاب من الاتفاق.

فرانس24/أ ف ب/رويترز

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