موسكو وواشنطن تتبادلان الاتهامات بشأن تطوير مزعوم لأسلحة بيولوجية في أوكرانيا

الحرب في أوكرانيا

أعضاء مجلس الأمن يجتمعون لمناقشة اتهامات موسكو بوجود "برامج بيولوجية عسكرية" في أوكرانيا، نيويورك. 27 تشرين الأول/ أكتوبر2022

دعت روسيا الأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق بشأن مزاعم تتعلق بضلوع واشنطن في تطوير أسلحة بيولوجية في أوكرانيا، وهو ما رفضته المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن واعتبرت تلك الادعاءات بأنها "محض افتراء". وقال نائب الممثلة السامية المسؤولة عن قضايا نزع السلاح إن الأمم المتحدة "ليست على علم" بوجود برنامج أسلحة بيولوجية في أوكرانيا. وردا على اتهامات موسكو لكييف بتدمير أدلة تظهر تطويرها "قنبلة قذرة"، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنها ستتفقد هذا الأسبوع موقعين أوكرانيين " لكشف أي تحويل لمواد نووية".

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طلبت روسيا من مجلس الأمن الدولي إطلاق تحقيق أممي في ضلوع واشنطن في تطوير أسلحة بيولوجية في أوكرانيا، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية الروسية، الخميس.

وقالت الوزارة في بيان "لم يكن أمام روسيا خيار سوى تقديم شكوى إلى رئيس مجلس الأمن الدولي لطلب إجراء تحقيق دولي" في "أنشطة بيولوجية عسكرية للولايات المتحدة على الأراضي الأوكرانية"، موضحة أنها أرفقت الشكوى بمشروع قرار.

واتهمت روسيا الولايات المتحدة بتمويل برنامج أسلحة بيولوجية في أوكرانيا، بعد بدء هجومها على أوكرانيا في أواخر شباط/فبراير الماضي، زاعمة أنها عثرت على أدلة في مختبرات أوكرانية.

ووفق وزارة الدفاع الروسية، كان الهدف من الأبحاث هو "تطوير آلية نشر خفي لمسببات أمراض فتاكة". ووجهت موسكو هذه الاتهامات مرارا في اجتماعات مجلس الأمن الدولي، ونفت الولايات المتحدة وأوكرانيا وجود مختبرات تهدف إلى إنتاج أسلحة بيولوجية في البلاد.

"محض افتراء"

من جهتها، اعتبرت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن، الخميس، أن ّاتهامات روسيا بتورط واشنطن في تطوير مزعوم لأسلحة بيولوجية في أوكرانيا "محض افتراء".

وقالت ليندا توماس غرينفيلد "نعلم جميعاً أن هذه الادعاءات هي محض افتراء، تم طرحها دون أي دليل". وأضافت "إني أغتنم هذه الفرصة لأوضح الأمور: أوكرانيا ليس لديها برنامج أسلحة بيولوجية... الولايات المتحدة ليس لديها برنامج أسلحة بيولوجية".

بدورها، قالت السفيرة البريطانية لدى الأمم المتحدة باربرا وودوارد إن روسيا "نشرت مراراً معلومات مضللة، من بينها القنابل القذرة والأسلحة الكيميائية والأبحاث البيولوجية الهجومية".

ودعت وودوارد في بيان روسيا لإنها "عدوانها وحملتها الإعلامية المضللة ضد أوكرانيا".

وقال نائب الممثلة السامية المسؤولة عن قضايا نزع السلاح في الأمم المتحدة أديجي إيبو إن الأخيرة "ليست على علم بوجود برنامج أسلحة بيولوجية في أوكرانيا".

وذكر إيبو أمام مجلس الأمن "نحن على علم بالشكوى الرسمية من روسيا بشأن اتهامات بوجود برنامج أسلحة بيولوجية في أوكرانيا".

تفتيش موقعين أوكرانيين

وعلى صعيد متصل، ستتفقد الوكالة الدولية للطاقة الذرية موقعين أوكرانيين "هذا الأسبوع" بناء على طلب كييف. وأوضح المدير العام للوكالة رافايل غروسي أن "المفتشين سيجرون عملية تدقيق مستقلة (...) لكشف أيّ تحويل لمواد نووية".

وبعد كلمة ألقاها غروسي بعد ظهر الخميس في نيويورك أمام مجلس الأمن الدولي خلال جلسة مغلقة، أوضح للصحافيين أن خلاصات عمليات التفتيش هذه ستكون "سريعة جدا"، متحدثا عن بضعة "أيام".

وكانت الوكالة الذرية أعلنت في وقت سابق هذا الأسبوع أنها ستجري تفتيشا "في الأيام المقبلة"، دون مزيد من التفاصيل. وأكدت الوكالة الخميس مجددا أنها فتشت أحد الموقعين "قبل شهر"، مشددة على أنه "لم يُعثر على أي نشاط نووي غير معلن".

وقال غروسي في نيويورك إنه على الرغم من ذلك "سنُجري زيارة مجددا" للبحث عن أنواع أخرى من المواد.

فرانس24/أ ف ب

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