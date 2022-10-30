مباشر: البرازيل تنتخب لولا دا سيلفا رئيسا للبلاد

هنأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأحد الزعيم اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، معتبرا أن انتخابه رئيسا للبرازيل "يفتح صفحة جديدة في تاريخ" هذا البلد. وقال في تغريدة "معا سنوحد جهودنا لمواجهة التحديات الكثيرة المشتركة وتجديد أواصر الصداقة بين بلدينا".

لولا دا سيلفا ينتخب رئيسا للبرازيل

ذكرت المحكمة الانتخابية العليا بموقعها على الإنترنت أن إحصاء 5.6 % من الأصوات المسجلة على أجهزة الاقتراع الإلكتروني يُظهر حصول بولسونارو على 53.2 % من الأصوات الصحيحة مقابل 46.8 % لصالح لولا.

دعي أكثر من 156 مليون برازيلي الأحد إلى اختيار رئيسهم الجديد.

إذا كانت الاستطلاعات تتوقع منذ أشهر أن يفوز الرئيس السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا (2003- 2010) بولاية جديدة ثالثة، فإن الرئيس المنتهية ولايته اليميني المتطرف جايير بولسونارو يأمل في الفوز بعهدة جديدة، لا سيما بعد النتائج غير المنتظرة التي أحرزها في الدورة الأولى التي أجريت في 2 أكتوبر/تشرين الأول: 43% مقابل 48% للولا.

وفرت آلات تصويت لنحو 120 مليون ناخب لاستعمالها في عملية اختيار الرئيس المقبل. في حين انتقد بولسونارو الآلية وشكك دون حجج في صحتها ونزاهتها.

قد يكون الفارق ضيقا على نسق الفرز النهائي للأصوات مساء الأحد ما قد يزيد من حدة التوترات التي تسود المعسكرين اللذين يقسمان البلاد.