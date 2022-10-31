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ريبورتاج - الانتخابات النصفية الأمريكية: مينيابوليس وحساسية قضية إصلاح الشرطة

03:04 صورة ملتقطة من الشاشة © فرانس24

بعد مقتل جورج فلويد عام 2020 نشطت حركة "حياة السود مهمة" في الولايات المتحدة الأمريكية. وعلى الرغم من الاحتجاجات المتواصلة والانتقادات الشديدة لعنف الشرطة تجاه الأقليات، قتل أربعة رجال أمريكيين عزل من أصل أفريقي برصاص قوات الأمن. حوادث استخدمها جو بايدن في حملته الانتخابية التي قادته إلى البيت الأبيض، فأطلق وعودا بإصلاح الشرطة، وأصدر فعلا قانونا بهذا المفعول ولكنه لا يشمل سوى الشرطة الاتحادية ولا يلزم شرطة الولايات وقوى الأمن المحلية. قبل أيام من الانتخابات النصفية، فريق فرانس24 يسأل: ما الذي تحقق من وعود بايدن بالقضاء على العنف والعنصرية التي تتهم بها الشرطة الأمريكية؟