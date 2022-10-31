ماكرون يهنئ لولا دا سيلفا بفوزه بالرئاسة في البرازيل وبايدن "يتطلع إلى العمل" معه

الانتخابات الرئاسية البرازيلية 2022

© أ ف ب

أول خطاب للولا بعد فوزه ، إلى جانب نائب الرئيس جيرالدو ألكمين وزوجته، في ساو باولو ، 30 أكتوبر 2022.

عقب إعلان فوزه الأحد بالرئاسة في البرازيل، وُجهت التهاني إلى اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا من زعماء عدة في العالم، ففيما اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن فوزه "يفتح صفحة جديدة في تاريخ" هذا البلد، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه "يتطلع إلى العمل" معه، أما الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو فقد اعتبر أن فوزه انتصار للديمقراطية في البرازيل.

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عبر زعماء العالم عن تهانيهم وتطلعهم للعمل مع لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الأحد عقب فوزه في الانتخابات الرئاسية البرازيلية ضد منافسه اليميني المتطرف جايير بولسونارو بعد حملة شديدة الاستقطاب.

في ما يلي أبرز المواقف الدولية:

ماكرون

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الأحد إنه يهنئ الزعيم اليساري لولا، معتبرا أن انتخابه رئيسا للبرازيل "يفتح صفحة جديدة في تاريخ" هذا البلد.

ونشر ماكرون على تويتر بعد دقائق من إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية البرازيلية "معا سنوحد جهودنا لمواجهة التحديات الكثيرة المشتركة وتجديد أواصر الصداقة بين بلدينا".

بايدن

هنّأ الرئيس الأمريكي جو بايدن الأحد الزعيم اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا على فوزه في الانتخابات البرازيلية "الحرة والنزيهة والموثوقة".

01:27 أشرف عبيد © فرانس24

وتضمن بيان لبايدن "أوجه تهاني إلى لويس إيناسيو لولا دا سيلفا على انتخابه رئيسا للبرازيل بعد انتخابات حرة ونزيهة وموثوقة"، مضيفا أنه "يتطلع إلى العمل" معه "لمواصلة التعاون بين بلدينا".

ترودو

من جهته نشر رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو تغريدة على تويتر كتب فيها "البرازيليون قرروا"، مضيفا "أتطلع إلى العمل مع لولا لتعزيز الشراكة بين بلدينا و(...) للدفع قدمًا بأولوياتنا المشتركة مثل حماية البيئة".

لوبيز أوبرادور

كتب الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور على تويتر "لولا فاز يا شعب البرازيل المبارك. ستكون هناك مساواة وإنسانيّة".

أنتوني ألبانيزي

كتب رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي على تويتر "تهانيّ الحارّة للولا على فوزه الرائع في الانتخابات البرازيليّة. أتطلّع إلى العمل معكم من أجل حماية البيئة".

ميغيل دياز كانيل

كتب الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل على تويتر "نحن نُقَبّلُكَ أخي الرئيس لولا".

غابرييل بوريتش

كتب الرئيس التشيلي غابرييل بوريتش على تويتر "لولا. فَرَح".

غييرمو لاسو

كتب رئيس الإكوادور غييرمو لاسو على تويتر "أهنئ لولا على انتخابه رئيسًا لجمهورية البرازيل الفدرالية. سنواصل تعزيز الصداقة والتعاون بين بلدينا، من أجل أيام أفضل لمواطنينا. منطقتنا تُواصل الاندماج في التعدّدية".

ألبرتو فرنانديز

قال رئيس الأرجنتين ألبرتو فرنانديز إن فوز لولا "يفتح حقبة جديدة في تاريخ أمريكا اللاتينية. زمن الأمل والمستقبل يبدأ اليوم". أضاف في تغريدة "بعد كثير من المظالم التي عشتها، انتخَبَك شعب البرازيل وانتصرت الديمقراطية".

غوستافو بيترو

كتب غوستافو بيترو الذي أصبح أول رئيس يساري لكولومبيا بعد انتخابه هذا الصيف، على تويتر: "يحيا لولا". ونشر لاحقًا خريطة توضح أنّ غالبيّة دول أمريكا اللاتينيّة تقودها حاليًا حكومات يساريّة.

مادورو

كتب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في تغريدة "عاشت الشعوب المصممة على أن تكون حرة وذات سيادة ومستقلة! اليوم، انتصرت الديمقراطية في البرازيل".

فرانس24/ أ ف ب

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