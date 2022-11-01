إيلون ماسك يتولى منصب الرئيس التنفيذي لمنصة التواصل الاجتماعي تويتر

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إيلون ماسك يصبح المسؤول الوحيد عن توتير، 27 تشرين الأول/ أكتوبر 2022.

أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك الإثنين عن توليه منصب الرئيس التنفيذي لشركة تويتر التي استحوذ عليها مؤخرا مقابل 44 مليار دولار. وتأتي هذه الخطوة بعد أن أقال ماسك، مسؤولين كبار آخرين في القيادة العليا للشركة الأسبوع الماضي واظهرت وثائق قدمت أمام هيئة الأوراق المالية الأمريكية أن رئيس شركة تسلا أصبح المدير الأوحد لتويتر فيما أصبح الأمير ورجل الأعمال السعودي الوليد بن طلال ثاني أكبر مساهم في الموقع.

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أصبح إيلون ماسك المدير الأوحد لتويتر بعد إتمامه صفقة شراء موقع التواصل الاجتماعي العملاق ب44 مليار دولار وحل مجلس إدارته، وفق ما أظهرت وثائق قدمت الإثنين أمام هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

ووفقا لوثيقة تضمنها الملف المقدم إلى الهيئة أصبح الأمير ورجل الأعمال السعودي الوليد بن طلال ثاني أكبر مساهم في الموقع.

وأفادت الوثائق بـ"اكتمال عملية الاندماج" في 27 تشرين الأول/أكتوبر حيث أصبح "ماسك المدير الأوحد لتويتر"، بينما جرى التخلي عن مجلس الإدارة برمته بما في ذلك الرئيس التنفيذي باراغ أغراوال.

وكان ماسك الذي يرأس أيضا شركتي "تيسلا" و"سبايس أكس" قد أبدى خلال تقديمه العرض الأولي لشراء تويتر في نيسان/أبريل رغبته بسحب الشركة من التداول في سوق الأسهم لأن ذلك يساعده على تقديم كشوفات عامة أقل للهيئات التنظيمية.

مساهمة الوليد بن طلال

ووفقا لوثيقة أخرى تضمنها الملف المقدم إلى هيئة البورصات الأمريكية، أصبح الأمير ورجل الأعمال السعودي الوليد بن طلال ثاني أكبر مساهم في الموقع.

وكان الوليد بن طلال قد رفض في البداية عرض ماسك شراء تويتر باعتباره منخفضا جدا مقارنة ب"القيمة الجوهرية" للموقع، قبل أن يوافق على المساهمة بأسهمه التي تبلغ نحو 35 مليون في الصفقة.

وكتب الأمير السعودي على تويتر يوم الجمعة الماضي "صديقي العزيز رئيس تويتر"، مرفقا التحية ببيان يعلن فيه إنهاء تحويل حصته في أسهم تويتر الى شركة تويتر الخاصة الجديدة، مضيفا "معا على طول الطريق".

إغلاق القضية

كما أظهرت وثائق صادرة الإثنين أن فريق الدفاع عن ماسك طلب من محكمة في ولاية ديلاوير إغلاق القضية المرفوعة ضد الملياردير من قبل تويتر بعد الانتهاء من الصفقة.

وجاء في رسالة لفريق الدفاع عن ماسك مؤرخة في 28 تشرين الأول/أكتوبر وموجهة إلى القاضية كاثالين ماكورميك "مساء أمس، أنهى المدعى عليهم وتويتر العملية التجارية المنصوص عليها في اتفاق الاندماج المؤرخ في 25 نيسان/أبريل 2022".

وأضافت الرسالة "على ضوء هذا التطور، وافق المدعى عليهم وتويتر على التخلي عن ادعاءاتهم والادعاءات المضادة".

ورفع تويتر دعوى قضائية ضد ماسك في محكمة ديلاوير بعدما حاول الملياردير الذي لا يمكن التنبؤ بتصرفاته الانسحاب من الاتفاق الذي أبرمه لشراء الموقع.

ولكن مع اقتراب موعد المحاكمة في تشرين الأول/أكتوبر، أعاد ماسك إحياء الصفقة التي انتهت بالاستحواذ على الموقع الأزرق لقاء 54,20 دولارا للسهم.

فرانس24/أ ف ب/رويترز

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