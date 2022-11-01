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ريبورتاج - الانتخابات النصفية الأمريكية: الإجهاض في ويسكونسن... تحدٍ كبير

02:49 صورة ملتقطة من الشاشة، © فرانس24

كان الإجهاض في الولايات المتحدة متاحا بفضل "حكم رو ضد وايد" منذ عام 1973، والذي كان مفروضا بموجبه على الولايات السماح بالإجهاض، وإن كان يسمح لها بوضع العقبات أمامه. ولكن المحكمة العليا ألغت هذا الحكم على المستوى الفيدرالي في حزيران/يونيو 2022 لتصبح لكل ولاية كلمتها. فعادت ولاية ويسكونسن إلى قانون 1949 الذي يحظر الإجهاض. قرار كانت له آثار على حياة كثيرات من النساء. فرانس24 رصدت مواقف سيدات تأثرت حياتهن بهذا الحكم. تقرير فاني ألارد وأعدته للعربية عائشة علون.