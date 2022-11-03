كندا تأمر شركات صينية بسحب استثماراتها للمعادن النادرة بالبلاد لأسباب تتعلق "بالأمن القومي"

المعادن الأرضية النادرة ضرورية للتكنولوجيا المستقبلية الصديقة للبيئة وهي مستخدمة في قطاعات الإلكترونيات والطيران والسيارات والدفاع.

أمرت السلطات الكندية الخميس عددا من الشركات الصينية المستثمرة على أراضيها بسحب استثماراتها للمعادن النادرة لأسباب تتعلق "بالأمن القومي". وجاء قرار أوتاوا بعد عملية "تدقيق صارمة" أجرتها وكالات الأمن القومي والاستخبارات الكندية في هذا الشأن والتي وجدت خطرا يهدد "الأمن القومي وسلاسل إمدادات المعادن الحيوية" في البلاد ناجما عن عمل هذه الشركات فوق أراضيها.

إعلان اقرأ المزيد

لأسباب تتعلّق "بالأمن القومي" لها، أمرت كندا أربع شركات صينية بسحب استثماراتها في شركات كندية للمعادن الأرضية النادرة.

وتشمل الشركات التي طُلب منها سحب استثماراتها بحسب البيان شركة "صينوماين" من هونغ كونغ، و"رير ميتالز ريسورسيز" و"شينغز ليثيوم إنترناشيونال" و" وزانجيه ماينينغ إنفستمنت".

وأجرت وكالات الأمن القومي والاستخبارات الكندية "عملية تدقيق صارمة" في الشركات قبل اتخاذ القرار، بحسب ما ذكر وزير الإبداع والعلوم والصناعة فرانسوا-فيليب شامبان. وأضاف أنه "بينما تواصل كندا الترحيب بالاستثمارات الأجنبية المباشرة، سنتحرك بحزم عندما تهدد الاستثمارات أمننا القومي وسلاسل إمدادات المعادن الحيوية لدينا".

وتعد المعادن الأرضية النادرة ضرورية للتكنولوجيا المستقبلية الصديقة للبيئة وهي مستخدمة في قطاعات الإلكترونيات والطيران والسيارات والدفاع.

ويأتي الإعلان بعد خمسة أيام على تشديد كندا قواعدها للاستثمار في المعادن النادرة بالنسبة إلى الشركات التابعة لحكومات أجنبية، لتسمح بالاستثمار "على أساس استثنائي" فحسب.

ووضعت أوتاوا قائمة تضم 31 "معدنا أساسيا" ترى أنه حيوي بالنسبة إلى ازدهارها الاقتصادي. وتشمل المعادن الكوبالت والليثيوم والمنغنيز المستخدم في ألواح الطاقة الشمسية وتوربينات الهواء وبطاريات السيارات الكهربائية.

وعلى مدى العقدين الماضيين، استثمرت الصين، أكبر منتج في العالم للمعادن الأرضية النادرة، مليارات الدولارات في كندا لضمان إمدادات هذه المعادن.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك