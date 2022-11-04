تويتر تخطر موظفيها ببدء تقليص قوتها العاملة اعتبارا من الجمعة

بعد تسريحها موظفين كبار في قيادتها العليا، أبلغت شركة تويتر موظفيها الخميس أنها ستُباشر تقليص قوتها العاملة اعتبارا من الجمعة، دون تحديد عدد الأشخاص الذين سيتأثرون بقرار التسريح، فيما اشارت وسائل إعلام أمريكية إلى أنه سيتعين على 50% من نحو 7500 موظف مغادرة مناصبهم.

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أخطرت تويتر الخميس موظفيها عبر مذكرة بأنهم سيتلقون إشعارا يوم الجمعة لإبلاغهم بوضعهم الوظيفي، وذلك في إطار تقليص عدد العاملين في الشركة.

وذكرت تويتر في رسالة اطلعت عليها وكالة الأنباء الفرنسة "الجمعة العملية الصعبة لتقليص قوتنا العاملة".

ويؤكد هذا شائعات جرى تداولها حول نية إيلون ماسك تسريح عدد من موظفي تويتر منذ أن أصبح مالكها الجديد قبل أسبوع.

وأشارت الرسالة إلى أن جميع الموظفين سيتلقون المعلومات بحلول صباح الجمعة، دون تحديد عدد الأشخاص الذين سيتأثرون بقرار التسريح.

ووفقا لصحيفة واشنطن بوست، سيتعين على 50% من نحو 7500 موظف في الشركة مغادرة مناصبهم.

وقالت الشركة للموظفين "نحن ندرك أن هناك عددا من الأفراد الذين قدموا مساهمات ملحوظة في تويتر سيتأثرون، لكن للأسف هذا الإجراء ضروري لضمان نجاح الشركة في المستقبل".

يأتي ذلك في وقت يترقب مستخدمو تويتر بقلق الطريقة التي سيترجم بها المالك الجديد للشبكة الاجتماعية رؤيته لحرية التعبير على المنصة ذات التأثير الواسع، وطريقة انعكاس توجهاته على إدارة محتوى التغريدات.

ويسعى ماسك إلى تشكيل مجلس متخصص في الإشراف على المحتوى، وأكد أنه بحث مع منظمات غير حكومية معنية بحقوق الأقليات، في طريقة استمرار تويتر في مكافحة الكراهية والمضايقات.

فرانس24/أ ف ب

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