شركة تويتر تعلن تسريح 50 بالمئة من موظفيها بعد استحواذ ماسك عليها وتؤكد أن مكافحة المعلومات المضللة أولوية قصوى

أصبح موقع تويتر ملكًا لإيلون ماسك الذي اشتراه مقابل 44 مليار دولار ، الجمعة 28 أكتوبر 2022.

أعلنت شركة تويتر رسميا الجمعة، تسريح 50 في المئة من موظفيها بعد أن استحوذ الملياردير الأمريكي إيلون ماسك عليها. وسعى رئيس إدارة السلامة والنزاهة في الشركة تويتر يوئيل روث الجمعة في تغريدة إلى طمأنة المستخدمين والمعلنين مؤكدا أن مكافحة المعلومات المضللة الضارة تظل أولوية قصوى.

إعلان اقرأ المزيد

أفاد رئيس إدارة السلامة والنزاهة في شركة تويتر يوئيل روث الجمعة إن نحو 50 في المئة من الموظفين بالشركة فقدوا وظائفهم في إطار حملة التسريح التي أعقبت استحواذ الملياردير الأمريكي إيلون ماسك على تويتر.

وفي نفس الوقت، سعى رئيس السلامة والنزاهة في تغريدته إلى طمأنة المستخدمين والمعلنين بعد استحواذ الملياردير إيلون ماسك على الشركة.

وقال روث إن 15 بالمئة من موظفي تويتر في فريق السلامة والنزاهة، المسؤول عن منع انتشار المعلومات الخاطئة والمحتوى الضار، قد تم تسريحهم. وأضاف أن عمليات التسريح على مستوى الشركة أثرت على 50 بالمئة من الموظفين، وهو أول تأكيد من تويتر حول حجم عمليات التسريح.

ومع اقتراب موعد انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي بعد أيام قليلة، قال روث إن مكافحة المعلومات المضللة الضارة تظل أولوية قصوى.

من جهته قال ماسك في تغريدة بعد فترة وجيزة من تغريدة روث "مرة أخرى، لكي نكون واضحين تماما، يظل التزام تويتر القوي بالإشراف على المحتوى دون تغيير على الإطلاق".

كان ماسك قد قال في وقت سابق إن تويتر شهدت "انخفاضا هائلا في الإيرادات" بسبب جماعات الحقوق المدنية التي أثارت مخاوف بشأن كيفية تأثير التسريح على آلية الإشراف على المحتوى، وضغطت على كبار المعلنين لسحب إنفاقهم الإعلاني. وقالت علامات تجارية كبرى إنها توقفت عن الإعلان على تويتر.

يأتي ذلك في وقت يترقب مستخدمو تويتر بقلق الطريقة التي سيترجم بها المالك الجديد للشبكة الاجتماعية رؤيته لحرية التعبير على المنصة ذات التأثير الواسع، وطريقة انعكاس توجهاته على إدارة محتوى التغريدات.

ويسعى ماسك إلى تشكيل مجلس متخصص في الإشراف على المحتوى، وأكد أنه بحث مع منظمات غير حكومية معنية بحقوق الأقليات، في طريقة استمرار تويتر في مكافحة الكراهية والمضايقات.

فرانس24/ رويترز/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك