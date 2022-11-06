الأمم المتحدة تعبر عن قلقها بشأن مستقبل تويتر وتدعو ماسك إلى حماية حقوق الإنسان في المنصة

© أ ف ب

قالت مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إن التقارير التي تفيد بفصل إيلون ماسك لفريق حقوق الإنسان بأكمله على تويتر "ليست ، من وجهة نظري ، بداية مشجعة".

في رسالة مفتوحة، نشرها على تويتر، حض مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك مالك شركة تويتر الجديد إيلون ماسك على ضمان احترام الشبكة الاجتماعية لحقوق الإنسان، بعد أن قام ماسك بتسريح 50 من موظفي الشركة بينهم كامل فريق حقوق الإنسان التابع للمنصة. وعبر تورك عن قلقه قائلا إنها "لم تكن، من وجهة نظري، بداية مشجعة".

إعلان اقرأ المزيد

ضمن رسالة مفتوحة صدرت السبت، دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك مالك تويتر الجديد إيلون ماسك لضمان احترام الشبكة الاجتماعية لحقوق الإنسان. وقال تورك في رسالته إن التقارير التي أفادت عن تسريح ماسك كامل فريق حقوق الإنسان التابع للمنصة "لم تكن، من وجهة نظري، بداية مشجعة".

وعبر المفوض الأممي عن "قلق وخشية بشأن ميداننا العام الرقمي ودور تويتر فيه".

ويذكر أن ماسك، أغنى شخص في العالم، اشترى المنصة قبل أسبوع في صفقة مثيرة للجدل. وعقب إتمام عملية الاستحواذ الضخمة التي كلفته 44 مليار دولار، سارع ماسك بحل مجلس إدارة تويتر وإقالة رئيسها التنفيذي وكبار المديرين. وطردت الشركة الجمعة نحو نصف موظفيها البالغ عددهم 7500 شخص.

وتضمنت رسالة فولكر تورك أنه "على غرار جميع الشركات، يتعيّن على تويتر أن تفهم الأضرار المرتبطة بمنصتها وأن تتّخذ خطوات لمعالجتها". مضيفا أنه "على احترام حقوق الإنسان أن يشكل حاجز الأمان بالنسبة لاستخدام المنصة وتطورها. باختصار، أدعوك لضمان إيلاء حقوق الإنسان أهمية محورية في إدارة تويتر تحت قيادتك".

نشر ترك الرسالة المفتوحة عبر تويتر حيث لديه أكثر من 25 ألف متابع. وذكر المفوض ستة مبادئ حقوقية أساسية وحضّ إيلون ماسك على تبنيها في إدارة تويتر. ومن بين تلك المبادئ حماية حرية التعبير والخصوصية وضمان الشفافية.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك