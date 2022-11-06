الانتخابات النصفية الأمريكية

فيديو - الانتخابات النصفية الأمريكية: يسلي فيغا ضابطة شرطة سابقة... رهان الجمهوريين في ولاية فرجينيا

01:59 يسلي فيغا. © صورة ملتقطة من شاشة فرانس24

تحتدم المعركة الانتخابية بين الديمقراطيين والجمهوريين في ولاية فرجينيا من أجل الفوز بالمقاعد في الكونغرس الأمريكي. وبدعم من الرئيس السابق دونالد ترامب وحاكم فرجينيا غيلينغ يونغكينغ تركز المرشحة الجمهورية في المنطقة السابعة من ولاية فرجينيا يسلي فيغا وهي ضابطة شرطة سابقة ومسؤولة محلية، على المواضيع الكبرى للمحافظين وهي الهجرة وارتفاع معدل الجرائم وارتفاع التضخم. وتتنافس يسلي فيغا مع المرشحة الديمقراطية أبيغايل سبونبرغر على مقعد قد يحدد الحزب الذي سيحظى بالأغلبية في الكونغرس.