الانتخابات النصفية الأمريكية

الساعات الأخيرة من الحملات في ولاية جورجيا تبرز الشرخ الكبير بين برامج الحزبين الديمقراطي والجمهوري

02:24 موفد فرانس24 إلى ولاية جورجيا عشية انتخابات التجديد النصفي لتحديد السيطرة على الكونغرس الأمريكي. 7 تشرين الثاني/ نوفمبر 2022. © صورة من شاشة فرانس24

تبدو ولاية جورجيا، في جنوب الولايات المتحدة، منقسمة كمعظم مناطق البلاد عشية الانتخابات النصفية المصيرية التي ستحدد الحزب الذي سيسيطر على الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ. ففيما يتطلع الجمهوريون لانتزاع الفوز والحفاظ على ما يسمونه "القيم الأساسية المحافظة"، يسعى الديمقراطيون للدفاع عن دولة القانون واحترام مبادئ الاتحاد. وأظهرت استطلاعات الرأي أن الجمهوريين متقدمون في السباق...