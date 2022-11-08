بايدن للأمريكيين: "ديمقراطيتنا في خطر وهذه اللحظة المناسبة للدفاع عنها"

الانتخابات النصفية الأمريكية

الرئيس الأمريكي جو بايدن يتحدث خلال الحملة الانتخابية لمرشح مجلس الشيوخ الديمقراطي الأمريكي جون فيترمان والمرشح الديمقراطي لحاكم ولاية بنسلفانيا جوش شابيرو في فيلادلفيا، بنسلفانيا، الولايات المتحدة ، 5 تشرين الثاني نوفمبر 2022.

دخل السباق التجديد النصفي في الولايات المتحدة مرحلته الأخيرة مع انتهاء الحملات الانتخابية عشية استحقاق يمكن أن يغير العهد الرئاسي لجو بايدن وأن يضعف الدعم الغربي لأوكرانيا. وحذر الرئيس بايدن الإثنين أمام حشد من أنصاره بالقرب من واشنطن من أن فوز الجمهوريين قد يضعف المؤسسات الديمقراطية ويفسد الكثير من إنجازات رئاسته، فيما توجه ترامب إلى ولاية أوهايو لدعم المرشح الجمهوري عن هذه الولاية وألمح مجددا إلى أنه يخطط للإعلان عن ترشحه لرئاسة ثانية قريبا.

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حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن من أن فوز الجمهوريين قد يضعف المؤسسات الديمقراطية في الولايات المتحدة ويفسد الكثير من إنجازات رئاسته على مدى عامين ماضيين.

وقال بايدن أمام حشد في جامعة بووي الواقعة خارج واشنطن والمعروفة تاريخيا بأنها واحدة من جامعات الأمريكيين من أصول أفريقية "نمر اليوم بمنعطف خطير نعلم تمام العلم أن ديمقراطيتنا في خطر ونعلم أن هذه هي اللحظة المناسبة للدفاع عنها".

وتعكس تعليقات بايدن الانقسام السياسي العميق في الولايات المتحدة قبل انتخابات الثامن من تشرين الثاني/ نوفمبر، التي قد تشهد فوز الجمهوريين بالسيطرة على أحد مجلسي الكونجرس أو كليهما.

وتشير توقعات المراقبين إلى حصول الجمهوريون على ما يقرب من 25 مقعدا في مجلس النواب المؤلف من 435 مقعدا، وهو عدد أكثر من كاف للفوز بالأغلبية.

كما قال محللون إن الجمهوريين يمكنهم أيضا الحصول على المقعد الوحيد الذي يحتاجونه للفوز بالسيطرة على مجلس الشيوخ.

ويلقى الجمهوريون باللوم على إدارة بايدن في ارتفاع الأسعار والجريمة، وهما من أهم مخاوف الناخبين.

فيما ردد عشرات المرشحين أيضا مزاعم الرئيس السابق دونالد ترامب التي لا أساس لها بأن التزوير هو سبب هزيمته في انتخابات 2020. وقد ينتهي الأمر ببعضهم حكاما أو مسؤولي انتخابات في ولايات حاسمة ويلعبون دورا مركزيا في السباق الرئاسي لعام 2024.

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ماذا لو فاز الجمهوريون؟

ولدعم المرشح الجمهوري لمجلس الشيوخ جيه دي فانس في حملته الانتخابية، توجه ترامب إلى ولاية أوهايو وألمح مرارا وتكرارا إلى أنه يخطط لإعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية عام 2024 قريبا.

وإذا فاز الجمهوريون في مجلس النواب أو الشيوخ، فسيقضي ذلك على جهود بايدن للحفاظ على حق الإجهاض ومزايا اجتماعية أخرى ضمن أولويات الديمقراطيين في الكونجرس.

كما أنه سيفتح الباب لتحقيقات يقودها الجمهوريون من شأنها أن تلحق الضرر بالبيت الأبيض. ويمكن لمجلس الشيوخ الذي يقوده الجمهوريون أيضا منع ترشيحات بايدن للمناصب القضائية أو الإدارية.

وإذا حصل الجمهوريون على أغلبية في مجلس النواب، فإنهم يخططون لاستخدام سقف الدين الاتحادي وسيلة ضغط للمطالبة بتخفيضات كبيرة في الإنفاق.

وسيسعون أيضا إلى جعل التخفيضات الضريبية للأفراد التي أقرها ترامب في عام 2017 دائمة وكذلك إلى حماية التخفيضات الضريبية للشركات التي حاول الديمقراطيون إلغاءها دون جدوى خلال العامين الماضيين.

وستمنح السيطرة على الكونجرس الجمهوريين سلطة منع المساعدات لأوكرانيا، لكن من المرجح أن يبطئوا أو يحدوا من تدفق الأسلحة والمساعدات الاقتصادية إلى كييف بدلا من إيقافها.

فرانس24/رويترز

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