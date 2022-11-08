الانتخابات النصفية الأمريكية

مباشر: مستقبل بايدن وعودة ترامب... الأمريكيون يصوتون في انتخابات منتصف الولاية المصيرية

أمريكيون يدلون بأصواتهم في الانتخابات النصفية الأمريكية في مركز إيستبورت للمتطوعين في المطافئ بمدينة أنابوليس بولاية ميريلاند شمال شرق الولايات المتحدة، 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2022. © رويترز

يدلي الأمريكيون الثلاثاء بأصواتهم في الانتخابات النصفية المصيرية التي سيتم فيها انتخاب جميع أعضاء مجلس النواب ونحو ثلث أعضاء مجلس الشيوخ إلى جانب عدد من حكام الولايات. وستكون هذه الانتخابات حاسمة إذ يعلق الجمهوريون آمالا عليها لانتزاع الأغلبية في مجلسي الكونغرس من الديمقراطيين. فيما يتخوف الديمقراطيون من تشكيك الجمهوريين المسبق بنزاهة الانتخابات، إذ حذر الرئيس جو بايدن من "خطر على الديمقراطية" بسبب التيار الذي يؤكد أن دونالد ترامب فاز في انتخابات 2020 الرئاسية.