الانتخابات النصفية الأمريكية: آمال الجمهوريين في "مد" بالكونغرس تتضاءل والديمقراطيون يتفادون الأسوأ

الانتخابات النصفية الأمريكية

يبدو أن الحزب الجمهوري سيكون مضطرا لخفض توقعاته بشأن مجموع مقاعده في الكونغرس مع النتائج الأولية التي حصل عليها الديمقراطيون في الانتخابات النصفية الأمريكية. حيث انتزع الديمقراطي جون فيترمان من الجمهوريين أهم مقعد متنازع عليه في هذا الاقتراع، وهو مقعد مجلس الشيوخ عن ولاية بنسيلفانيا. وغذى هذا الفوز للديمقراطيين تكهنات بأن المد المحافظ في مجلس النواب الذي وعد به دونالد ترامب، سيكون في الواقع محدودا أكثر بكثير مما كان متوقعا. وبعث هذا الانتصار أيضا في الديمقراطيين أمل الاحتفاظ بالسيطرة على مجلس الشيوخ.

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تفيد النتائج الأولية للانتخابات النصفية الأمريكية أن آمال الجمهوريين في "مد" أحمر بالكونغرس الأمريكي تتضاءل الأربعاء فيما يتطلع الديمقراطيون إلى الحد من الأضرار في اقتراع سيكون حاسما للمستقبل السياسي لجو بايدن ومنافسه دونالد ترامب على حد سواء.

وانتزع الديمقراطي جون فيترمان من الجمهوريين أهم مقعد متنازع عليه في هذا الاقتراع، وهو مقعد مجلس الشيوخ عن ولاية بنسيلفانيا في مواجهة مرشح يدعمه الملياردير الجمهوري، حسب تقديرات وسائل إعلام أمريكية.

وأثار هذا الانتصار الأول لمعسكر جو بايدن في أمسية سادها توتر شديد خلال عملية شاقة لفرز الأصوات، أملا لدى الديمقراطيين في الاحتفاظ بالسيطرة على مجلس الشيوخ حيث يتمتع الجمهوريون حتى الآن بتقدم طفيف في استطلاعات الرأي.

"ليلة خارقة"

غذى هذا الفوز للديمقراطيين أيضا تكهنات بأن المد المحافظ في مجلس النواب الذي وعد به دونالد ترامب، سيكون في الواقع محدودا أكثر بكثير مما كان متوقعا.

وأكد النائب الجمهوري كيفين مكارثي ليل الثلاثاء الأربعاء أن الجمهوريين سيستعيدون السيطرة على مجلس النواب. وقال في خطاب "من الواضح أننا سنستعيد مجلس النواب".

لكن الحزب الذي أشارت تقديرات إلى أنه سيحصد عددا إضافيا من المقاعد بلغ عشرة أو 25 وحتى ثلاثين، مضطر لخفض سقف توقعاته.

عودة على تغطية نتائج الانتخابات النصفية الأمريكية

وقال السناتور المؤثر ليندسي غراهام وهو صديق مقرب لدونالد ترامب، لشبكة "إن بي سي" إن "الأمر ليس بالتأكيد مدا جمهوريا. هذا أمر مؤكد".

وكان الرئيس السابق قد انخرط بجد في حملة انتخابات منتصف الولاية معولا على نجاح مساعديه لخوض السابق الرئاسية في 2024 بوجود أفضل رعاية. وقد وعد "بإعلان كبير جدا" في 15 تشرين الثاني/نوفمبر.

في الساعات الأولى من الأربعاء، أكد الملياردير البالغ 76 عاما مجددا أن الجمهوريين عاشوا "ليلة خارقة" للانتخابات، متهما الديمقراطيين ووسائل الإعلام "الإخبارية الزائفة" ببذل كل ما في وسعهم لتقليل أهمية نجاح مناصريه.

وبشنه حملة شرسة على التضخم، حصل جاي دي فانس أحد مؤيدي دونالد ترامب على مقعد كان محور منافسة حادة، وأصبح سناتورا عن ولاية أوهايو، أحد المعاقل الصناعية والزراعية في الولايات المتحدة. وباتت السيطرة على مجلس الشيوخ الآن تنتظر أربعة مقاعد: أريزونا وجورجيا ونيفادا وويسكونسن. وقد يستغرق عد هذه الأصوات أياما عدة.

"المعركة بدأت للتو"

بانتظار أن تحسم النتائج مسألة السيطرة على الكونغرس الأمريكي، بات الاهتمام يتركز على نتائج انتخابات حكام الولايات، خصوصا فلوريدا حيث أعيد انتخاب الحاكم المنتهية ولايته رون ديسانتيس.

وفي خطاب هجومي، عبر النجم الصاعد في المعسكر المحافظ والمرشح المحتمل للرئاسة الأمريكية في انتخابات 2024، عن ارتياحه لجعله هذه الولاية الجنوبية التي تميل أحيانا إلى اليسار وأحيانا إلى اليمين، "أرض ميعاد" للجمهوريين.

وأكد الحاكم (44 عاما) أن "المعركة بدأت للتو". وهذا ما يثير أملا كبيرا لدى منافسه المحتمل المقيم هو أيضا في فلوريدا... الرئيس السابق دونالد ترامب.

لكن هذا لا يعني أن المعسكر الديمقراطي لم يحقق أي شيء. فقد انتزع من الجمهوريين المحافظين منصبي حاكمين: في ميريلاند وماساتشوستس حيث أصبحت مورا هيلي أول مثلية تتولى هذا المنصب. وقد اتصل بها جو بايدن على الفور لتهنئتها.

ونجح حزب الرئيس الديمقراطي البالغ 79 عاما في الاحتفاظ بالسيطرة على ولاية نيويورك حيث كان الجمهوريون يعتقدون أنهم يستطيعون الفوز على الحاكمة كايثي هوشول.

ولم يقل معسكر جو بايدن كلمته الأخيرة أيضا في ولاية أريزونا، حيث لم تعلن بعد نتيجة السباق بين كاري لايك المدعومة من ترامب والأوفر حظا للفوز، والديموقراطية كايتي هوبز.

فرانس24/ أ ف ب

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