الديمقراطي جوش شابيرو يفوز بمنصب حاكم بنسلفانيا الحاسمة على أحد أكبر الجمهوريين الموالين لترامب

الانتخابات النصفية الأمريكية

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المرشح الديمقراطي لمنصب الحاكم، المدعي العام للولاية جوش شابيرو يتحدث إلى مؤيديه في مركز معارض فيلادلفيا الكبرى في 8 نوفمبر 2022 في أوكس ، بنسلفانيا. هزم شابيرو السناتور الجمهوري دوج ماستريانو.

ألحق الديمقراطي جوش شابيرو هزيمة كبيرة بالجمهوري المسيحي اليميني المتطرف دوغ ماستريانو المقرب من دونالد ترامب والمشكك في فوز الرئيس جو بايدن في انتخابات 2020. وفاز بمنصب حاكم بنسلفانيا، الولاية الحاسمة في انتخابات منتصف الولاية في الولايات المتحدة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام الثلاثاء. وخاض ماستريانو السباق في مواجهة الديمقراطي الوسطي جوش شابيرو في ولاية بنسلفانيا حيث أخذت مسألة الحق في الإجهاض حصة الأسد. هذا وقد انتزع الديمقراطي جون فيترمان مقعدا حاسما في مجلس الشيوخ ضد الجمهوري محمد أوز المدعوم من دونالد ترامب.

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فاز الديمقراطي الوسطي جوش شابيرو (49 عاما) على الجمهوري اليميني المتطرف دوغ ماستريانو المقرب من دونالد ترامب بمنصب حاكم بنسلفانيا، الولاية الحاسمة في انتخابات منتصف الولاية في الولايات المتحدة.

ويعد ماستريانو (58 عاما) أحد أكثر السياسيين المدعومين من ترامب إثارة للجدل. فهو ضابط سابق لا يخفي تعاطفه مع مجموعات مؤيدة لتفوق البيض ولمعالم تمجيد الكونفدرالية.

وهو الذي بقي يؤكد خلال عامين أن انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر 2020 "سُرقت" من دونالد ترامب. كما اتُهم بالمشاركة في الهجوم على مبنى الكونغرس (الكابيتول) في واشنطن في 6 كانون الثاني/يناير 2021.

هذا وكان قد خطط في نهاية أيلول/سبتمبر الماضي لبدء صيام لمدة أربعين يوما إلى غاية انتخابات الثلاثاء، بحسب ما ذكرت مجلة نيويوركر التي نشرت سيرته. كما أنه شارك في فيلم مستقل في 2019 تقمص فيه دور جاسوس، حول اضطهاد المسيحيين الإنجيليين في ألمانيا النازية.

كما شارك دوغ ماستريانو أيضا في مؤتمرات لمجموعات نظرية المؤامرة اليمينية المتطرفة "كيو-انون". وهو من المعارضين للإجهاض.

وواجه ماستريانو الديمقراطي الوسطي جوش شابيرو في ولاية بنسلفانيا حيث كانت مسألة الحق في الإجهاض في صلب الحملة الانتخابية.

وتم إعلان فوز جوش شابيرو الذي سيتولى المنصب خلفا لديمقراطي آخر وهو توم وولف عبر قناتي "إن بي سي" و"فوكس نيوز"، فيما انتزع الديمقراطي جون فيترمان مقعدا حاسما في مجلس الشيوخ ضد الجمهوري محمد أوز المدعوم من دونالد ترامب.

فرنس24/أ ف ب

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