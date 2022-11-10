الانتخابات النصفية الأمريكية: لا "موجة حمراء" كما كان متوقعا ومشكلة اسمها ترامب تواجه الحزب الجمهوري

الانتخابات النصفية الأمريكية

عدم اكتساح الجمهوريين نتائج الانتخابات النصفية الأمريكية التي جرت الثلاثاء تعد هزيمة شخصية لدونالد ترامب، الذي كان يراهن على نجاح المرشحين الذين أيدهم قبل إعلان ترشحه للرئاسة الثلاثاء المقبل. هزيمة عززها الانتصار القوي الذي حققه منافسه المحتمل في تمهيديات الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية 2024، رون ديسانتيس الذي فاز بمنصب حاكم ولاية فلوريدا.

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كانت رياح الغضب والإحباط تهب من كل اتجاه في الصالونات الذهبية في مار لاغو، الأربعاء 9 نوفمبر/تشرين الثاني. مالك القصر، دونالد ترامب، المقيم في فلوريدا منذ مغادرته البيت الأبيض، أمضى ليلة سيئة للغاية. "فالموجة الحمراء" العظيمة التي وعد بها الجمهوريون في "الانتخابات النصفية" لم تتحقق كما كان يؤمل خلال ليلة الانتخابات في اليوم السابق. "ترامب يتملكه الغضب" و" يصرخ في وجه الجميع"، وفقا لتقرير أحد المستشارين العاملين لدى مراسل سي إن إن جيم أكوستا.

لم تصدر جميع النتائج بعد ولكن وفقا لأحدث التوقعات، سيستعيد الحزب الجمهوري السيطرة على مجلس النواب بأغلبية ضئيلة فقط، في حين أن الديمقراطيين، الذين وعدتهم المعارضة بهزيمة قاسية في كلا المجلسين، قد يتمكنون من الفوز بمجلس الشيوخ.

خيبة الأمل لدى المحافظين ينظر إليها باعتبارها هزيمة شخصية لدونالد ترامب. من المؤكد أن عددا قليلا من المرشحين البارزين مثل الكاتب جي دي فانس، عضو مجلس الشيوخ المنتخب في ولاية أوهايو، قد حققوا انتصارات بفضل ترامب، لكن العديد من المتنافسين الجمهوريين، وعلى وجه الخصوص "منكري الانتخابات"، أولئك الذين تبنوا نظرية المؤامرة القائلة بأن الانتخابات الرئاسية لعام 2020 قد زورت لصالح جو بايدن، فشلوا فشلا ذريعا في الولايات الرئيسية.

"ترامب في قمة الغضب"

"ترامب غاضب بالفعل هذا الصباح، ولا سيما بشأن ما حدث لمحمد أوز - المرشح الجمهوري لمجلس الشيوخ في ولاية بنسلفانيا، (الذي هزمه الديمقراطي جون فيترمان، ملاحظة المحرر) وهو مستاء من كل أولئك الذين نصحوه بدعم أوز، بما في ذلك زوجته"، هكذا غردت على تويتر صحفية نيويورك تايمز ماجي هابرمان، العالمة ببواطن الأمور في معسكر ترامب.

أيضا في منصب حاكم ولاية بنسلفانيا، تم انتخاب الديمقراطي جوش شابيرو، الذي كان خصما لدوغ ماستريانو أحد أكثر المرشحين تطرفا في هذه الحملة والمدعوم من ترامب. وهو منصب في غاية الأهمية لأنه يتعلق بالمسؤول الذي يصادق على نتائج الولاية خلال الانتخابات الرئاسية.

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وفي ولايتي ميشيغان وويسكونسن الرئيسيتين، احتفظ الديمقراطيون أيضا بمنصب الحاكم ضد الجمهوريين المؤيدين لترامب. بينما في ولاية أريزونا لا تزال المنافسة على أشدها، حيث يبقى وضع المرشحة الجمهورية كاري ليك، أشهر "منكري الانتخابات"، مأزوما. وخلافا لتلك الصورة، فإن الجمهوري بريان كيمب، الذي انقلب ضد دونالد ترامب بالتصديق على فوز جو بايدن في عام 2020 بعد إعادة فرز الأصوات، أعيد انتخابه بالفعل حاكما لولاية جورجيا.

التصويت الحاسم للمستقلين

بعد مرور عامين على هزيمة دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية، عانى المرشحون الذين يتبعون خطاه من العديد من النكسات الانتخابية. وفقا لاستطلاعات الرأي المستخلصة من مكاتب الاقتراع، بلغت نسبة المستقلين الذين صوتوا للديمقراطيين نحو 49 بالمئة مقابل 47 بالمئة للجمهوريين. ومع أن شعبية جو بايدن في أوساط هؤلاء الناخبين بلغت 30 بالمئة فقط في الأشهر الأخيرة، فإن ذلك علامة على أنهم حتى لو غضوا بصرهم وقاموا بالتصويت، فإنهم يفضلون الحزب الذي قام بحملة للدفاع عن القيم الديمقراطية. لم يكن الديمقراطيون إذن مخطئين، عندما قاموا بتقديم المساعدة المالية لبعض حملات "انتخابات المنكرين" خلال الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري من أجل التغلب عليهم بشكل أفضل بعد ذلك.

وهكذا وجد الجمهوريون أنفسهم في وضع متناقض. فقاعدة الحزب أظهرت ولاءَ ثابتا لدونالد ترامب، كما اتضح من الانتصارات التي حققها المرشحون الذين أيدهم في الانتخابات التمهيدية. لكن هذا الخط الترامبي نفسه أخاف المستقلين بشدة، وهم الناخبون الضروريون للفوز بالتصويت ضد الديمقراطيين.

فهل يتعين على الحزب القديم الكبير تغيير مرشحه من أجل الفوز مستقبلًا؟ في الواقع، لم يتبق له سوى القليل من الوقت ليقرر ذلك بوضوح. وهو السؤال الذي يطرح نفسه بصورة جادة بعد الفوز الساحق للمنافس الكبير والمرشح الجمهوري المحتمل للرئاسة رون ديسانتيس ليلة الثلاثاء. كانت إعادة انتخابه حاكما لفلوريدا نصرًا مؤزرًا وبخاصة في مقاطعة ميامي داد معقل الديمقراطيين التقليدي. ومساء اليوم الذي ظهرت فيه النتائج غنى أنصاره صائحين "عامان إضافيان!"، في محاولة لتشجيعه على إنهاء فترة ولايته كحاكم مبكرًا من أجل دخول السباق إلى البيت الأبيض.

رون ديسانتيس، وصيغة الفوز السحرية؟

كانت هذه صفعة إضافية للرئيس السابق، الذي كان يخطط للإعلان عن ترشحه مجددا للرئاسة في انتخابات عام 2024 يوم الثلاثاء 15 نوفمبر/تش من مار لاغو. تضيف ماغي هابرمان قائلة: "يدفع البعض ترامب لتأجيل إعلانه الأسبوع المقبل، وقد سأله العديد من الجمهوريين عن طريق الرسائل النصية عما إذا كان سيفعل ذلك، لكنه قرار محفوف بالمخاطر ومعناه الاعتراف بأنه تلقى ضربة بالأمس، وهو ما يرفض بعض مستشاريه الإقرار به". فيما أكد مستشار دونالد ترامب للصحفي جيم أكوستا أن تأجيل الإعلان سيكون أمرًا "مهينا للغاية" للرئيس السابق.

ومع ذلك، بدأ بعض المحررين بالفعل في تخيل ما سيحدث لاحقًا من سيناريوهات. "هل أصبح رون ديسانتيس المنافس الجمهوري لترامب؟"، يتساءل روس دوت من صحيفة نيويورك تايمز، واصفا حاكم ولاية فلوريدا بأنه الشخص الذي يمكن أن يؤدي إلى انتصار تيار يمين الوسط، على أساس ائتلاف متعدد الثقافات (مع حصة متزايدة من المتحدثين بالإسبانية) من ناخبي الطبقة العاملة. وكتب في عموده بالصحيفة أن نجاح ديسانتيس في فلوريدا "يظهر أنه يمكنك أن تكون شخصية تنتمي للثقافة المحافظة، وتعارض وسائل الإعلام اليسارية والدكتور أنتوني فاوتشي، وأن تكون سياسيا مستعدا لمعارضة ديزني إذا كانت الظروف تملي ذلك". فخلال جائحة فيروس كورونا، قاوم رون ديسانتيس فرض القيود الصحية في ولايته. كما وجد نفسه في حرب مع مجموعة ديزني، التي كانت تعارض قانونًا يحظر على المعلمين التحدث إلى تلاميذ المدارس بشأن التوجه الجنسي أو الهوية الجنسية.

وبالنسبة للكاتب روس دوتهات، يمتلك رون ديسانتيس ميزات أخرى تجعله أفضل مرشح جمهوري: "عليك فقط أن تكون كفؤا ومنظما وحاذقًا لفهم الرأي العام عند اختيار معاركك، وكذلك معرفة كيفية التعاون مع الخصم السياسي وإظهار قيادة لا تشوبها شائبة في حالة حدوث أزمة. إن المزيج الذي يقترحه ترامب - العدوانية الثقافية جنبا إلى جنب مع الاعتدال الاقتصادي النسبي - يمكن أن يصنع المعجزات سياسيا، ومع ذلك، يجب إعادة توليده من قبل سياسي يعرف ما يفعله ومن الواضح أنه ليس دونالد ترامب".

النص الفرنسي: يونا حلاوة | النص العربي: حسين عمارة

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