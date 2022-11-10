بايدن يتوجه إلى مصر للمشاركة في قمة الأمم المتحدة للمناخ (كوب27)

ستكون مصر الخميس وجهة الرئيس الأمريكي جو بايدن في جولة خارجية تستمر أسبوعا تضم بلدانا آسيوية أيضا. وسيواجه بايدن خلال جولته بعض القضايا الشائكة المتعلقة بسياسة بلاده الخارجية. يأتي هذا في ظل دعم تلقاه بفضل نتائج أفضل مما كان متوقعا للديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.

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يقوم الرئيس الأمريكي جو بايدن ابتداء من الخميس بجولة تأخذه إلى مصر وذلك للمشاركة في قمة الأمم المتحدة للمناخ (كوب27) غدا الجمعة. وسيحل بعدها ضيفا على كمبوديا لحضور اجتماع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) وقمة شرق آسيا في 12 و13 نوفمبر/تشرين الثاني. ثم يتوجه الرئيس الأمريكي إلى إندونيسيا لحضور الاجتماع السنوي لمجموعة العشرين لأكبر الاقتصادات العالمية في 14 و15 نوفمبر/تشرين الثاني.

ويذكر أن جو بايدن سيعقد أول اجتماع مباشر مع نظيره الصيني شي جينبينغ خلال قمة مجموعة العشرين إذ يأمل في استكشاف "الخطوط الحمراء" لشي والتحدث مع الحلفاء بخصوص معاقبة روسيا بسبب حربها على أوكرانيا. كما ستتم مناقشة كيفية احتواء كوريا الشمالية بعد اختبارها إطلاق عشرات الصواريخ في المدة الأخيرة.

فرانس24/ رويترز

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