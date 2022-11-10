رئيس هيئة أركان الجيوش الأمريكية يعلن مقتل وجرح أكثر من مئة ألف جندي روسي في أوكرانيا

الحرب في أوكرانيا

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رئيس الأركان الأمريكي الجنرال مارك ميلي خلال جلسة استماع في مجلس النواب في واشنطن في 29 أيلول/سبتمبر 2021.

قال رئيس هيئة أركان الجيوش الأمريكية الجنرال مارك ميلي الأربعاء إن الخسائر البشرية في حرب روسيا على أوكرانيا أسفرت عن مقتل وجرح أكثر من مئة ألف جندي روسي منذ بداية الهجوم على أوكرانيا. وقال أيضا إن الخسائر في صفوف القوات الأوكرانية قد تكون مماثلة. وتأتي هذه التصريحات بينما أمرت روسيا قواتها بالانسحاب من مدينة خيرسون جنوب أوكرانيا.

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أكد رئيس هيئة أركان الجيوش الأمريكية الجنرال مايلي في كلمة ألقاها الأربعاء بـ"نادي نيويورك الاقتصادي" أن "أكثر من مئة ألف جندي روسي بالتأكيد قتلوا أو جرحوا". مضيفا أن "الأمر نفسه ينطبق على الجانب الأوكراني على الأرجح".

كما عبر المسؤول العسكري الأمريكي الكبير عن أمله في إجراء محادثات لإنهاء الحرب، لأن النصر العسكري ليس ممكنا لا لروسيا ولا أوكرانيا، على حد تعبيره.

وأضاف "يجب أن يكون هناك اعتراف متبادل بأن النصر العسكري لا يمكن أن يتحقق على الأرجح، وبالمعنى الدقيق، بالوسائل العسكرية، لذلك يجب التوجه إلى وسائل أخرى". هذا، وأكد الجنرال مايلي أن هناك "فرصة للتفاوض".

وتعد الأرقام التي ذكرها الجنرال ميلي والتي لا يمكن التأكد منها من مصدر مستقل، الأكثر دقة التي قدمتها واشنطن إلى غاية الساعة.

وتأتي تصريحات رئيس الأركان الأمريكي بينما أمرت روسيا قواتها بالانسحاب من مدينة خيرسون جنوب أوكرانيا، ما يعد ضربة قاسية للحملة العسكرية لموسكو.

وبينما قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن هذا الانسحاب دليل على أن موسكو تواجه "مشاكل حقيقية" في ساحة المعركة، ردت كييف بحذر معتبرة أنه من غير المرجح أن يغادر الجيش الروسي هذه المدينة الاستراتيجية من دون قتال.

فرانس24/ أ ف ب

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