الولايات المتحدة: إعادة انتخاب السناتور الديمقراطي مارك كيلي في ولاية أريزونا

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أعيد انتخاب السناتور الديمقراطي مارك كيلي يوم الجمعة لمنصبه في ولاية أريزونا، إحدى الولايات الحاسمة للسيطرة على مجلس الشيوخ الأمريكي. وبفوزه يرتفع عدد أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين إلى 49 عضوا. ليُصبح الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه الرئيس الأمريكي جو بايدن بالتالي على مسافة مقعد واحد فقط للاحتفاظ بغالبيته في المجلس.

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ذكرت شبكتا "سي إن إن" و"سي بي إس" أن رائد الفضاء السابق مارك كيلي تغلب على خصمه الجمهوري بليك ماسترز في ولاية أريزونا الواقعة في جنوب غرب البلاد. وبذلك يكون الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه الرئيس الأمريكي جو بايدن قد احتفظ بمقعده في مجلس الشيوخ عن هذه الولاية، ليُصبح الحزب بالتالي على مسافة مقعد واحد فقط للاحتفاظ بغالبيته في المجلس. إذ ارتفع عدد أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين إلى 49 بعد فوز كيلي. بينما لم يعترف بليك ماسترز منافس كيلي في ولاية أريزونا، بهزيمته حتى الآن.

وما زال يتعين شغل مقعدين، واحد في نيفادا حيث يستمر فرز الأصوات والآخر في جورجيا حيث ستجرى دورة ثانية في السادس من كانون الأول/ديسمبر.

وفي حال حصل كل من الحزبين على خمسين مقعدا، أي بقي الوضع على حاله، سيحتفظ الديمقراطيون بسيطرتهم على مجلس الشيوخ بفضل صوت نائبة الرئيس كامالا هاريس.

وكتب الرئيس السابق دونالد ترامب على شبكته للتواصل الاجتماعي الجمعة أن بعض الآلات الانتخابية لم تعمل في ولاية أريزونا مما أدى إلى "عملية احتيال وتزوير انتخابي". وقد دعا إلى "إعادة عملية الانتخاب".

ولم يتحقق أمل أنصار ترامب في "مد" جمهوري. ومع أن النتائج النهائية للانتخابات غير معروفة حتى الآن، يبدو أن الديمقراطيين نجحوا في الحد من الضرر.

وبعد أيام على اقتراع الثلاثاء، لم يعرف بعد أي من الحزبين سيسيطر على الكونغرس.

وبدا الجمهوريون في طريقهم للفوز بأغلبية في مجلس النواب لكنهم ما زالوا يحتاجون إلى سبعة مقاعد.

فرانس24/أ ف ب

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