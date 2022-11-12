مستشار ترامب: الرئيس الأمريكي السابق سيعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية لعام 2024 الثلاثاء المقبل

الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يحضر مسيرة لدعم المرشحين الجمهوريين قبل الانتخابات النصفية، في دايتون، أوهايو، الولايات المتحدة في 7 تشرين الثاني، نوفمبر 2022.

من المقرر أن يعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن ترشحه لرئاسة الولايات المتحدة مرة جديدة الثلاثاء المقبل وفق ما أكده مستشاره جيسون ميلر. ويأتي إعلان ترامب المرتقب بعد هزيمة أغلب المرشحين الذين دعمهم في الانتخابات النصفية التي جرت الثلاثاء ودون تحقيق موجة "حمراء عملاقة" من الجمهوريين كما توقع.

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قال مستشار الرئيس السابق دونالد ترامب الجمعة ان الرئيس السابق سيعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية" لعام 2024، الثلاثاء المقبل، حسبما أكد أحد مستشاريه المقربين الجمعة.

وكان قطب العقارات ألمح في وقت سابق إلى إمكان ترشحه مجددا، قائلا إنه سيدلي من مقر إقامته في فلوريدا بـ"إعلان كبير" في الخامس عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر.

ولم يعد يثير ترامب في الأيام الأخيرة الكثير من التشويق خصوصا بعدما القت وسائل إعلام أمريكية قريبة من الجمهوريين باللائمة عليه في الخسائر غير المتوقعة للجمهوريين في الانتخابات النصفية ودعت إلى "التخلي عنه".

وقال جيسون ميلر، مستشار ترامب، عبر بودكاست "وور روم" الذي يقدمه صديق آخر للرئيس الجمهوري السابق هو ستيف بانون، إن "الرئيس ترامب سيعلن الثلاثاء أنه مرشح للانتخابات الرئاسية. وسيكون إعلانا احترافيا جدا ومتقنا جدا".

وأشار ميلر إلى أنه التقى في وقت سابق الجمعة ترامب (76 عاما) الذي قال له "بالطبع سأترشح. سأفعل ذلك، وأريد التأكد من أن الناس يدركون أنني متحمس وأننا بحاجة إلى إعادة البلاد إلى مسارها الصحيح. الجميع يعرفون أنني سأترشح".

وسيكون ذلك ثالث ترشح لترامب إلى السباق نحو البيت الأبيض. وعلى الرغم من أنه لا يمكن إنكار تأثيره على الحزب الجمهوري، إلا أن الرئيس الجمهوري السابق خرج الثلاثاء الماضي ضعيفا من انتخابات منتصف الولاية التي أثارت خيبة أمل لدى كثير من أعضاء حزبه.

وفي وقت لم تظهر النتائج النهائية بعد، يبدو أن الديموقراطيين نجحوا في الحد من خسائرهم.

وبعد مرور أيام عدة على الاقتراع، تَواصل الجمعة فرز الأصوات وسط أجواء من التشويق، فيما لم تحسم بعد سيطرة أي حزب على الكونغرس.

وبدا أن الجمهوريين في طريقهم إلى الحصول على الغالبية في مجلس النواب، لكن ما زالت تنقصهم 7 مقاعد.

وفي ما يتعلق بمجلس الشيوخ، يمكن أن يكون اقتراع في نيفادا وآخر في أريزونا حاسمَين. فإذا فاز أحد الحزبين بهذين المقعدين، يضمن سيطرته على مجلس الشيوخ.

فرانس24/أ ف ب

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