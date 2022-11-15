الانتخابات النصفية الأمريكية: الجمهورية كاري ليك تفشل في الفوز بمنصب حاكم أريزونا أمام كايتي هوبز

الانتخابات النصفية الأمريكية

فشلت المرشحة الجمهورية كاري ليك التي دعمها دونالد ترامب، في الفوز بمنصب حاكم ولاية أريزونا في الانتخابات النصفية أمام منافستها الديمقراطية كايتي هوبز. وكانت كالي الصحافية السابقة قد جعلت التشكيك بنتائج انتخابات 2020 الرئاسية من أبرز شعاراتها الانتخابية. ويأتي ذلك في وقت يتوقع فيه أن يعلن ترامب الثلاثاء ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة في 2024.

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أفادت وسائل إعلام أمريكية أن كاري ليك المرشحة الجمهورية لمنصب حاكم ولاية أريزونا والمدعومة من الرئيس السابق دونالد ترامب قد خسرت السباق أمام منافستها الديمقراطية كايتي هوبز في انتخابات منتصف الولاية. وغرّدت هوبز على تويتر "الديمقراطية تستحق الانتظار"، مضيفة "شكرا أريزونا. أنا فخورة جدا بأن أكون الحاكم الجديد".

وتوقعت شبكتا "سي أن أن" و"أن بي سي" خسارة ليك التي تعد ضمن قائمة المرشحين الذين كان شعارهم الانتخابي الرئيسي التشكيك بنتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020 وبفوز جو بايدن حينها.

وينهي الفوز المتوقع لهوبز حملة انتخابية مريرة لكاري ليك منذ أن تركت الصحافة الإذاعية المحلية في سعيها لشغل أعلى منصب في الولاية.

ورغم خروجه ضعيفًا من انتخابات منتصف الولاية بسبب أداء مرشحي الحزب الجمهوري، إلا أنّ الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يبدو مصمّمًا على العودة إلى الساحة السياسية، مع ترقّب إعلانه الثلاثاء ترشّحه للانتخابات الرئاسية عام 2024.

ودعا الملياردير الجمهوري الصحافة إلى مقرّه إقامته الفخم في مارالاغو بولاية فلوريدا الثلاثاء عند الساعة التاسعة مساءً (2,00 ت غ الأربعاء) للإدلاء بـ"إعلان كبير"، لم يعد مضمونه يثير التشويق.

فرانس 24 / أ ف ب

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