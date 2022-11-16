مهمة "أرتيميس": وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" تطلق صاروخها العملاق إلى القمر

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صاروخ "إس إل إس" العملاق من وكالة الفضاء الأمريكية ينطلق من منصته بولاية فلوريدا، 16 تشرين الثاني/ نوفمبر 2022.

أطلقت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" الأربعاء صاروخها العملاق الجديد نحو القمر في إطار مهمة "أرتيميس 1" ليل الثلاثاء الأربعاء من ولاية فلوريدا، وسط توقعات إيجابية هذه المرة لإطلاق ناجح لبرنامج العودة الأمريكية إلى القمر. وشهد إطلاق برنامج "ناسا" تأخيرات لسنوات عدة، فأصبح نجاح المهمة التي تبلغ تكلفتها عدة مليارات من الدولارات، أمرا ضروريا للوكالة الأمريكية.

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نجحت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" الأربعاء في إطلاق صاروخها العملاق الجديد باتجاه القمر، من ولاية فلوريدا وذلك في إطار مهمة "أرتيميس 1" .

وأقلع "إس إل إس"، وهو أقوى صاروخ صنعته وكالة الفضاء الأمريكية على الإطلاق، في الساعة 1,04 من صباح الأربعاء بالتوقيت المحلي (06,04 بتوقيت غرينتش)، على أن تبقى نافذة الإطلاق متاحة له لمدة ساعتين.

وكان مدير المهمة مايك سارافين أشاد مساء الإثنينـ"مثابرة" فرقه التي واجهت محاولتين فاشلتين لإطلاق الصاروخ خلال الصيف المنصرم ثم إعصارين حالا دون إتمام المهمة.

تجاوز مشاكل التسربات في الوقود

وبعد خمسين عاما على مهمة أبولو الأخيرة، يُفترض أن يطلق الصاروخ كبسولة غير مأهولة إلى القمر من دون أن تحط على سطحه، والتحقق من أنها آمنة لنقل طواقم بشرية مستقبلا. وسينقل الصاروخ نفسه إلى القمر أول امرأة وأول شخص من أصحاب البشرة الملونة في مهمات مستقبلية.

وجرى ملء الجزء الرئيسي من الصاروخ ذي اللون البرتقالي بما لا يقل عن 2,7 مليون لتر من الأكسجين السائل والهيدروجين. وخلال الصيف المنصرم، أدى تسرب للهيدروجين إلى إلغاء محاولة إقلاع ثانية في اللحظات الأخيرة. وعدلت "ناسا" مذاك الإجراءات المتعلقة بهذا الخصوص ولاقت اختبارات التحقق من فعاليتها نجاحا. أما أول عملية إقلاع، فأُلغيت بسبب عطل في أحد أجهزة الصاروخ.

وأكد المسؤولون في "ناسا" مرات عدة أن هذه المشكلات عادية كون المركبة جديدة كليا، مشددين على أن فرق الوكالة تتعلم كيفية فهم كل الأعطال والتعامل معها.

تجارب مكلفة

وبعد المشاكل الفنية التي طالت الصاروخ، واجه الأخير تهديدا نتيجة إعصارين متواليين ضربا المنطقة، وأُعيد "إس إل إس" البالغ ارتفاعه 98 مترا إلى مبنى التجميع الخاص به في نهاية أيلول/سبتمبر لحمايته من أحد الأعاصير، ما أدى إلى تأجيل عملية الإقلاع أسابيع عدة.

وبعد إعادته إلى منصة الإطلاق، واجه الصاروخ الإعصار نيكول الذي تسبب في إتلاف طبقة رقيقة من المواد المانعة للتسرب في جزئه العلوي، إلا أن "ناسا" أكدت الإثنين أن هذا التطور ينطوي على مخاطر محدودة.

وشهد إطلاق برنامج "ناسا" تأخيرات لسنوات عدة، فأصبح نجاح المهمة التي تبلغ تكلفتها عدة مليارات من الدولارات، أمرا ضروريا للوكالة الأمريكية.

وستتولى أطقم مركز التحكم في هيوستن إدارة العملية، عقب إطلاق الصاروخ.

وستسقط بعد دقيقتين من الإقلاع المعززات الصاروخية في المحيط الأطلسي. وبعد ثماني دقائق، ينفصل الجزء الرئيسي بدوره. ثم بعد ساعة ونصف الساعة من عملية الإقلاع، ستؤدي دفعة أخيرة للجزء العلوي إلى إطلاق كبسولة "أوريون" التي ستصل إلى محيط القمر في غضون أيام قليلة.

وستثبت الكبسولة في مدار بعيد أسبوع تقريبا وستصل إلى 64 ألف كيلومتر ما بعد القمر، أي أبعد من أي مركبة فضائية أخرى صالحة لنقل البشر حتى الآن.

وفي النهاية، سيجري اختبار الدرع الحرارية للكبسولة أثناء عودتها إلى الغلاف الجوي للأرض. ويفترض أن تتحمل درجة حرارة توازي نصف حرارة سطح الشمس.

وفي حال نجحت عملية إقلاع الصاروخ الأربعاء، يُفترض أن تستمر المهمة 25 يوما ونصف اليوم، على أن تهبط الكبسولة العائدة في المحيط الهادئ في 11 كانون الأول/ديسمبر المقبل.

وبعد صاروخ "ساتورن 5" الخاص بمهمات أبولو ثم المركبات الفضائية، يُفترض أن ينقل "إس إل إس" وكالة "ناسا" إلى حقبة جديدة من الاستكشاف البشري المرتبط في هذه الحالة بالفضاء السحيق.

وفي عام 2024، يتوقع أن تنقل مهمة "أرتيميس 2" رواد فضاء إلى القمر من دون الهبوط عليه. أما أول هبوط لمهمة مأهولة فسيحصل لطاقم "أرتيميس 3" في العام 2025 على أقرب تقدير.

فرانس24/ أ ف ب

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