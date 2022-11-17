الجمهوريون يسيطرون على مجلس النواب الأميركي وبايدن يعرب عن استعداده للتعاون معهم

أعضاء منتخبون من مجلس النواب الأمريكي يقفون لالتقاط صورة جماعية خارج مبنى الكابيتول الأمريكي في واشنطن، الولايات المتحدة، 15 تشرين الثاني، نوفمبر ،2022

أظهرت استطلاعات وسائل إعلام أمريكية أن الحزب الجمهوري حقق السيطرة على مجلس النواب الأمريكي ليضمن وإن بغالبية ضئيلة قاعدة تشريعية تمكنه من معارضة برنامج عمل الرئيس جو بايدن خلال العامين المقبلين. وهنأ الرئيس جو بايدن خصومه الجمهوريين بفوزهم قائلا إنه سيعمل معهم لتحقيق أهداف الأمريكيين.

إعلان اقرأ المزيد

ذكرت وسائل إعلامية أمريكية الأربعاء أن الحزب الجمهوري حقق السيطرة على مجلس النواب الأميركي، ليضمن وإن بغالبية ضئيلة قاعدة تشريعية تمكنه من معارضة برنامج عمل الرئيس جو بايدن خلال العامين المقبلين.

وستكون الغالبية الجمهورية في مجلس النواب بالكونغرس أقل بكثير مما كان الحزب يأمله، في أعقاب أداء مخيب خلال انتخابات منتصف الولاية ما أفقدهم السيطرة على مجلس الشيوخ.

وعقب هذا الإعلان هنأ الرئيس جو بايدن خصومه الجمهوريين بفوزهم بالغالبية في مجلس النواب الأمريكي، معربا عن استعداده للتعاون معهم من أجل خدمة الشعب الأميركي.

وذكر في بيان أصدره البيت الأبيض أن "الشعب الأمريكي يريدنا أن ننجز الأمور من أجله، سأعمل مع أي شخص جمهوري أو ديمقراطي على استعداد للعمل معي لتحقيق نتائج لهم".

فرانس24/أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك