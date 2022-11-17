بيلوسي تتخلى عن زعامة حزبها في الكونغرس الأمريكي وبايدن يشيد بـ"مدافعة شرسة" عن الديمقراطية

نانسي بيلوسي تعلن أنها لن ترشح نفسها لإعادة انتخابها كرئيسة لمجلس النواب الأمريكي. مبنى الكابيتول، واشنطن، الولايات المتحدة في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2022.

قالت الرئيسة الديمقراطية النافذة لمجلس النواب في الكونغرس الأمريكي نانسي بيلوسي الخميس إنها لا تنوي الترشح لزعامة حزبها في المجلس المقبل المنبثق من الانتخابات الأخيرة. وأضافت أنها ستبقى في الكونغرس لتمثل سان فرانسيسكو كما فعلت على مدار 35 عاما. وعقب الإعلان، أشاد الرئيس جو بايدن بـ"المدافعة الشرسة عن الديمقراطية" وقال إنها "حمت ديمقراطيتنا من التمرد العنيف والدامي في 6 يناير/كانون الثاني" 2021، في إشارة إلى موقعة الكابيتول.

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قررت نانسي بيلوسي، الرئيسة الديمقراطية النافذة لمجلس النواب في الكونغرس الأمريكي، الخميس ترك هذا المنصب في المجلس المقبل المنبثق من الانتخابات النصفية التي جرت مؤخرا.

وصرحت بيلوسي (82 عاما) الليبرالية التي لعبت دورا رئيسيا في السياسة الأمريكية على مدار عقدين: "لن أترشح للإدارة الديمقراطية في الكونغرس المقبل"، في قرار جاء بعدما فاز الجمهوريون بالغالبية في مجلس النواب.

Thank you all — and may God continue to bless the United States of America. pic.twitter.com/XDlQRwvDjY — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) November 17, 2022

وتعقيبا على الإعلان، أشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن بنانسي بيلوسي، مؤكدا في بيان أنها "مدافعة شرسة عن الديمقراطية". وأضاف بايدن أنها "حمت ديمقراطيتنا من التمرد العنيف والدامي في السادس من يناير/كانون الثاني" 2021، في إشارة إلى الهجوم على مبنى الكابيتول، مؤكدا أن بيلوسي هي "رئيسة مجلس النواب الأكثر أهمية في تاريخنا".

وقالت بيلوسي إنها ستبقى في الكونغرس لتمثل سان فرانسيسكو كما فعلت على مدار 35 عاما.

وجاءت هذه الخطوة أيضا غداة إعلان الرئيس السابق دونالد ترامب ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في 2024، رغم من سقوط العديد من المرشحين الجمهوريين الذين كان يدعمهم.

ونجح الجمهوريون في انتزاع الغالبية من الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي، حسب توقعات وسائل إعلام، ما يضمن لهم قاعدة تشريعية وإن بغالبية ضئيلة تتيح لهم معارضة برنامج عمل بايدن خلال العامين المقبلين ويؤدي إلى انقسام السلطة في الكونغرس.

لكن ستكون الغالبية الضئيلة للجمهوريين في مجلس النواب أقل بكثير مما كان يأمل، كما أنهم أخفقوا أيضا في الإمساك بمجلس الشيوخ بعد أداء مخيّب في انتخابات منتصف الولاية في 8 نوفمبر/تشرين الثاني.

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وسيكون جيفريز، الذي يمثل ولاية نيويورك، أول مشرع "أسود" يقود الكتلة النيابية لهيئة حزبية لأحد الحزبين الرئيسيين في الكونغرس. ودعم ستيني هوير زعيم الأغلبية الديمقراطية في المجلس في الدورة السابقة جيفريز لتولي المنصب وقال إنه لن يسعى للحصول على وظيفة قيادية في الكونغرس القادم.

وأدلت بيلوسي بهذا الإعلان من موقعها في المجلس وسط تصفيق وهتافات زملائها الديمقراطيين. وتحدثت عن عملها مع ثلاثة رؤساء أمريكيين، الجمهوري جورج دبليو بوش والديمقراطيان باراك أوباما وبايدن، لكنها لم تأت على ذكر الرئيس الجمهوري دونالد ترامب الذي صوّت مجلس النواب لصالح مساءلته مرتين تحت قيادتها. لكنها ألمحت إلى موقعة الكابيتول التي تورط فيها أنصار ترامب.

وقالت بيلوسي: "الديمقراطية الأمريكية عظيمة، لكنها هشة. لقد شهد الكثير منا هنا هشاشتنا بشكل مباشر ومأساوي في هذه القاعة. ولذا يجب الدفاع عن الديمقراطية إلى الأبد من القوى التي تتمنى أن تضر بها".

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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