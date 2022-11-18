وزارة العدل الأمريكية تعين مدعيا مستقلا في التحقيقات التي تطال ترامب والأخير يصف الخطوة بـ"المسيسة"

عينت الإدارة الأمريكية الجمعة المدعي العام المختص بجرائم الحرب في كوسوفو جاك سميث، للإشراف على تحقيقات وزارة العدل المتعلقة بطريقة تعامل الرئيس السابق دونالد ترامب مع الوثائق الحساسة وأحداث الكونغرس، في خطوة اعتبرها ترامب الذي أعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية لعام 2024 "غير عادلة" و"مسيسة".

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أعلن وزير العدل الأمريكي ميريك غارلاند الجمعة تعيين جاك سميث، وهو مدع عام مختص بجرائم الحرب، للعمل كمستشار خاص للإشراف على تحقيقات وزارة العدل بشأن طريقة تعامل الرئيس السابق دونالد ترامب مع الوثائق الحساسة وأحداث الكونغرس التي أعقبت انتخابات 2020.

وجاء الإعلان بعد ثلاثة أيام من إعلان ترامب ترشيح نفسه للرئاسة مرة أخرى في عام 2024 عن الحزب الجمهوري.

وقال غارلاند إن ترشيح ترامب، وكذلك نية الرئيس الديمقراطي جو بايدن المعلنة للترشح لولاية جديدة، جعلت تعيين مستشار خاص أمرا ضروريا.

وأضاف وزير العدل أن سميث سيشرف على التحقيق في طريقة تعامل ترامب مع الوثائق الحكومية بعد مغادرته البيت الأبيض العام الماضي والتحقيق في محاولات التدخل في الانتقال السلمي للسلطة بعد انتخابات 2020، معتبرا أن "تعيين مستشار خاص في هذا الوقت هو الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله".

سميث، هو سياسي مستقل ورئيس هيئة الادعاء بالمحكمة الخاصة في لاهاي، المكلفة بنظر جرائم الحرب في كوسوفو.

"تسييس" القضية

وأكدت إدارة بايدن أنها لن "تُسيس" القضاء، حيث قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي لم يتلق إخطارا مسبقا بتعيين وزارة العدل الجمعة مدعيا مستقلا للتحقيق مع منافسه السياسي ترامب.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير "لم يكن الرئيس على علم، ولم نكن نعلم، ولم نتلق إخطارا مسبقا" بتعيين جاك سميث لتولي تحقيقين يتعلقان بالرئيس الأمريكي السابق.

بدوره اعتبر ترامب في مقابلة مع شبكة فوكس الجمعة أن تعيين مدع عام مستقل للإشراف على تحقيقات بحقه هو أمر "غير عادل" و"مسيس".

وندد الملياردير الجمهوري بـ"أسوأ تسييس للعدالة" في التاريخ الأمريكي، مؤكدا أنه لن يشارك في التحقيقات، وأضاف "إنه أمر مخز، يفعلون ذلك فقط لأنني في طليعة الاستطلاعات".

فرانس24/ رويترز/ أ ف ب

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