ترامب في مرمى الانتقادات العنيفة بالحزب الجمهوري وإيلون ماسك يعيد تفعيل حسابه على تويتر

الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يحضر مسيرة لدعم المرشحين الجمهوريين قبل الانتخابات النصفية، في دايتون، أوهايو، الولايات المتحدة في 7 تشرين الثاني، نوفمبر 2022.

رغم الترحيب الحار الذي لاقاه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في تجمع للحزب الجمهوري السبت في لاس فيغاس، فإن الانتقادات التي طالته من قادة الحزب وحكام الولايات الجمهوريين كانت عنيفة وحملته مسؤولية النتائج المخيبة لآمال الكثيرين من أنصار الحزب في الانتخابات النصفية الأخيرة. وكان ترامب قد أعلن الثلاثاء دخوله السباق إلى البيت الأبيض لعام 2024. وفي الأثناء، أعلن إيلون ماسك، المالك الجديد لمنصّة تويتر، أنّه أعاد تفعيل حساب ترامب على الشبكة بعد أن كان حسابه قد حسابه إثر حادث اجتياح مبنى الكابيتول في 6 كانون الثاني/يناير 2021.

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لاقى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ترحيبًا حارًا في تجمّع حاشد للحزب الجمهوري في لاس فيغاس السبت، لكنّ الكثير من القادة المحافظين انتقدوه بسبب النتائج المخيّبة للآمال الأخيرة في انتخابات منتصف الولاية.

وفي أوّل خطاب له منذ إعلانه الثلاثاء دخوله السباق إلى البيت الأبيض لعام 2024، أشاد ترامب (76 عامًا) بفترة ولايته وكذلك بالمانحين، وبأعضاء التحالف اليهودي الجمهوري الذي يتواصل اجتماعه السنوي في لاس فيغاس في نيفادا حتّى الأحد.

ورفض الرئيس السابق تحمّل مسؤوليّة نتائج الانتخابات التي تكبّدها الجمهوريّون في اقتراع منتصف الولاية في 8 تشرين الثاني/نوفمبر. حتّى إنّه اعتبر أنّ الحزب الجمهوري بات "أكبر وأقوى بكثير ممّا كان عليه قبل وصولي".

وشكّك السبت مجدّدًا في فوز الديمقراطي جو بايدن في انتخابات الرئاسة لعام 2020. وقال الملياردير الجمهوري الذي تحدّث عبر اتّصال بالفيديو إنّ "الانتخابات كانت مزوّرة"، لكنّ الجمهور الذي رحّب بترامب بحرارة لم يردّ على قوله هذا.

وأُضيف ترامب في اللحظة الأخيرة إلى لائحة المتحدّثين في الاجتماع السنوي للائتلاف اليهودي الجمهوري.

ورفعت مشاركة ترامب سقف التوقّعات لأنّ الكثير من مُنتقديه الذين سبقوه إلى الكلام دعوا إلى طيّ الصفحة والمراهنة على "قيادة قويّة". ومن دون أن يُسمّي ترامب، قال حاكم ولاية نيو هامبشاير (شمال شرق) كريس سونونو "لديّ سياسة عظيمة للحزب الجمهوري. دعونا نتوقّف عن دعم مرشّحين غير مؤهّلين ومجانين في انتخاباتنا التمهيديّة".

من جهته، كان حاكم ولاية نيوجيرسي السابق كريس كريستي أكثر صراحة في خطابه وأصرّ على تحميل ترامب مسؤوليّة نتائج انتخابات منتصف الولاية. ومخاطبًا الحشد قبل ساعات قليلة من كلمة الرئيس السابق، قال كريستي إنّ "دونالد ترامب اختار المرشّحين بمعيار واحد، معيار واحد فقط. لم يكُن الأمر متعلّقًا بأهليّتهم، أو خبرتهم، أو حكمتهم أو بجاذبيّتهم (...) بل بما إذا كانوا يعتقدون أنّ انتخابات 2020 الرئاسيّة قد سُرقت. فإذا كنتُم تؤمنون بهذا، أؤيّدكُم، وإلّا فأنا أرفضكُم". وأضاف "حسنًا، دعوني أخبركُم بأنّ ذلك ليس ما يُمثّله هذا الحزب. هذا ليس ما يجب أن يُمثّله في المستقبل. علينا أن نوقِف هذا الآن. نحن نخسر لأنّ دونالد ترامب وضع نفسه فوق كلّ شيء آخر".

من جهته، انتقد حاكم ولاية ماريلاند لاري هوغان مجددا ترامب في خطابه الجمعة. وقال "حتّى أكثر مؤيّدي ترامب حماسة يقولون إنّهم اكتفوا...".

ماسك يعيد تفعيل حساب ترامب على تويتر

أعلن المالك الجديد لمنصّة تويتر إيلون ماسك السبت أنّه أعاد تفعيل حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على هذه الشبكة الاجتماعيّة، بعد أن كان حُظر حسابه إثر اجتياح عدد من أنصاره مبنى الكابيتول في 6 كانون الثاني/يناير 2021.

وكتب ماسك على حسابه الخاص في تويتر "الناس تحدّثوا. ترامب سيعود"، وذلك بعد النتيجة الإيجابية لاستطلاع أطلقه ماسك من أجل اتّخاذ قرار بشأن إعادة تفعيل حساب الرئيس الأمريكي السابق. وأيّدت غالبيّة مستخدمي تويتر عودة ترامب إلى المنصّة.

وعاد حساب دونالد ترامب على تويتر إلى الظهور مساء السبت، إثر قرار ماسك.

فرانس24/أ ف ب

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