الولايات المتحدة: المحكمة العليا توافق على تسليم إقرارات ترامب الضريبية إلى الكونغرس

الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يقلي خطابا لإعلان ترشحه للرئاسة للمرة الثالثة، فلوريدا، 15 تشرين الثاني، نوفمبر 202

أعطت المحكمة العليا الأمريكية الأذن بتسليم السجلات الضريبية الخاصة بالرئيس السابق دونالد ترامب إلى لجنة في الكونغرس. وكان ترامب رفض الكشف عن بياناته الضريبية أثناء وجوده في منصبه وتوجه إلى القضاء لعرقلة طلب الكونغرس. وتسليم المستندات للجنة لا يعني بالضرورة كشفها للجمهور.

إعلان اقرأ المزيد

منحت المحكمة الأمريكية العليا، الثلاثاء، الضوء الأخضر لتسليم السجلات الضريبية للرئيس السابق دونالد ترامب إلى لجنة في مجلس النواب، في هزيمة للرئيس الجمهوري السابق الذي وصف طلب اللجنة بدوافع سياسية.

وسعى ترامب (76 عاما) الذي أعلن في 15 تشرين الثاني/ نوفمبر ترشحه لخوض السباق إلى البيت الأبيض في 2024، جاهدا لإخفاء عائداته الضريبية.

وبخلاف الرؤساء منذ سبعينات القرن الماضي، رفض ترامب الكشف عن بياناته الضريبية أثناء وجوده في منصبه وتوجه إلى القضاء لعرقلة طلب الكونغرس.

ووصلت المعركة القانونية على ما يبدو إلى خواتيمها الثلاثاء عندما قضت المحكمة العليا دون تعليق بأنه يتعين تسليم العائدات الضريبية إلى لجنة الطرق والوسائل بمجلس النواب.

وسعت اللجنة للحصول على إقرارات ضريبية من ترامب والكيانات التجارية المرتبطة به للفترة من 2015 إلى 2020.

وتسليم المستندات للجنة لا يعني بالضرورة كشفها للجمهور.

وتأتي هذه الخطوة قبل أسابيع قليلة من انتهاء ولاية الكونغرس الحالي وسيطرة الجمهوريين على مجلس النواب في كانون الثاني/يناير بعد فوزهم بغالبية ضئيلة في انتخابات منتصف الولاية التي جرت في الثامن من الشهر الجاري.

ورغم تعيين ترامب موالين له في المحكمة، فإن القضاة لم يحكموا لصالحه بتاتا بهذا الخصوص، ولا سيما سماحهم في العام 2020 بنقل سجلاته الضريبية ووثائقه التجارية إلى مكتب محاماة بمقاطعة مانهاتن.

واتهم المدعون العامون في مانهاتن منظمة ترامب بإخفاء مبالغ دفعتها لكبار المسؤولين التنفيذيين بين عامي 2005 و2021.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك