الولايات المتحدة: قتلى وجرحى في إطلاق نار بمتجر "وولمارت" بولاية فرجينيا

الشرطة الأمريكية، تكساس، الولايات المتحدة في 15 يناير 2022.

قال مسؤولون أمريكيون إن عدة أشخاص قتلوا بالرصاص في مدينة تشيسابيك بولاية فرجينيا مساء الثلاثاء عندما أطلق شخص النار على المتسوقين بمتجر "وولمارت". وقتلت الشرطة منفذ الهجوم. وتشهد الولايات المتحدة بانتظام عمليات قتل جماعي وأعمال عنف بالأسلحة النارية غير أن الكونغرس يتمنع عن تشديد القوانين حول حيازة الأسلحة.

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أفادت السلطات المحلية بولاية فرجينيا الأمريكية بإطلاق رجل مسلح النار ليل الثلاثاء في متجر وولمارت في إحدى مدن الولاية، مؤديا إلى مقتل عدة أشخاص. وقتلت الشرطة منفذ الهجوم.

وأعلن ليو كوزينسكي مسؤول الشرطة في مدينة تشيسابيك للصحافيين "وجدنا عدة ضحايا وعددا من الجرحى" مشيرا إلى أن فرق التدخل اقتحمت السوبرماركت "فورا" لدى وصولها إلى الموقع بعد تلقي اتصال طارئ في الساعة 22,00 (3,00 ت غ الأربعاء). وأضاف "نعتقد أنه مطلق نار وحيد وأنه توفي حالياً".

ولم تصدر حصيلة رسمية للضحايا لكن الشرطي ذكر أن عددهم لا يتخطى عشرة، وهي الحصيلة التي أوردتها محطة "ووسا" التلفزيونية التابعة لشبكة "سي بي إس".

وأكدت بلدية المدينة الواقعة على مسافة 240 كلم من واشنطن حصول "حادث إطلاق نار مع وقوع قتلى في وولمارت على سامز سيركل". وتابعت أن "فرق التدخل جاهزة ومستعدة للاستجابة، نرجو أن تفسحوا لها من أجل ذلك".

وأظهرت مشاهد بثتها وسائل الإعلام الإخبارية عددا كبيرا من الشرطيين في موقع إطلاق النار. وقال كوزينسكي إن المحققين يقومون بعمليات تفتيش دقيقة في المتجر ويؤمنون محيطه.

وأعربت مجموعة وولمارت في تغريدة عن"صدمتها لهذا الحادث المأساوي في متجرنا في تشيسابيك بولاية فرجينا" مضيفة "إننا نتعاون بشكل وثيق مع وكالات إنفاذ القانون".

وقالت السناتورة عن ولاية فرجينيا لويز لوكاس: "أشعر بتأثر بالغ لوقوع آخر عملية إطلاق نار في متجر وولمارت في دائرتي تشيسابيك". وتابعت: "لن أستكين طالما لم نجد حلولا لوضع حد لآفة العنف هذه المرتبطة بالسلاح التي سلبت حياة العديدين في بلادنا".

وتشهد الولايات المتحدة بانتظام عمليات قتل جماعي وأعمال عنف بالأسلحة النارية غير أن الكونغرس يتمنع عن تشديد القوانين حول حيازة الأسلحة.

فرانس24/أ ف ب

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