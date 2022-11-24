إيلون ماسك يصدر "عفوا عاما " عن حسابات تويتر المحظورة

أصبح موقع تويتر ملكًا لإيلون ماسك الذي اشتراه مقابل 44 مليار دولار ، الجمعة 28 تشرين الأول، أكتوبر، 2022.

قرر المالك الجديد لتوتير إيلون ماسك إصدار " عفو عام" عن الحسابات المحظورة على المنصة وإعادة تفعيلها اعتبارا من الأسبوع المقبل، وقال في تغريدة الخميس إن " الشعب قال كلمته" وذلك بعد استفتاء أجراه عبر المنصة استمر 24 ساعة. وقبل أسبوع قرر ماسك إعادة تفعيل حساب دونالد ترامب بناء على استفتاء مماثل أجراه وأتت نتيجته لمصلحة الرئيس السابق.

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قال المالك الجديد لتويتر إيلون ماسك في تغريدة الخميس إنه قرر، بناء على نتيجة استفتاء أجراه عبر المنصة واستمر 24 ساعة، إصدار "عفو عام" عن الحسابات المجمدة على موقعه وإعادة تفعيلها اعتباراً من "الأسبوع المقبل".

وذكر ماسك "الشعب قال كلمته. العفو العام يبدأ الأسبوع المقبل"، ردا على تغريدة سابقة نشرها الأربعاء طلب فيها من المغردين أن يجيبوا في استفتاء على السؤال التالي "هل يفترض بتويتر أن يمنح عفواً عاماً عن الحسابات المجمدة بشرط ألا تكون قد انتهكت القانون أو أرسلت بريداً عشوائيا فاضحا؟".

وبحسب نتيجة الاستفتاء، أجاب 72.4% من المغردين على سؤال ماسك ب"نعم" في حين أجاب 27.6% منهم ب"لا".

The people have spoken. Amnesty begins next week. Vox Populi, Vox Dei. — Elon Musk (@elonmusk) November 24, 2022

وكان ماسك استخدم نفس عبارة "الشعب قال كلمته" ليعلن الأسبوع الماضي إعادة تفعيل حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بعد أن كان حُظر إثر اجتياح عدد من أنصاره مبنى الكابيتول في 6 كانون الثاني/يناير 2021.

وقرر ماسك، أغنى رجل في العالم ومالك تيسلا وسبايس إكس، إعادة تفعيل حساب ترامب بناء على استفتاء مماثل أجراه وأتت نتيجته لمصلحة الرئيس السابق.

وقال ترامب إنه ليس مهتما بالعودة إلى تويتر وأكد أنه سيظل يستخدم منصته الجديدة "تروث سوشيال" وهو التطبيق الذي طورته شركته للإعلام والتكنولوجيا المعروفة باسم "ترامب ميديا آند تكنولوجي". وأوضح أن المنصة لديها تفاعل من المستخدمين أفضل من تويتر وتؤدي "بشكل جيد للغاية".

واستحوذ ماسك على شبكة التواصل الاجتماعي تويتر في نهاية تشرين الأول/أكتوبر مقابل 44 مليار دولار.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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