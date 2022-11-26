مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة 11 آخرين إثر هجوم مسلح استهدف مدرستين في البرازيل

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خبراء جنائيون يحملون جثة ضحية إطلاق نار في مدرسة في أراكروز، ولاية إسبيريتو سانتو في البرازيل. 25 نوفمبر 2022.

قتل ثلاثة أشخاص على الأقل فيما أصيب 11 آخرون في البرازيل جراء هجوم مسلح نفذه الجمعة فتى في السادسة عشرة من عمره يحمل شعارا نازيا على مدرستين في مدينة أراكروز جنوب شرق البلاد. وحسب السلطات المحلية، فقد اعتقل الشاب في منزله بعد ساعات قليلة من الواقعة، واستسلم، بالتعاون مع والديه، من دون إبداء أي مقاومة. ومن جانبه، وصف الرئيس المنتخب لويس إيناسيو لولا دا سيلفا عبر تويتر ما حصل بأنه "مأساة عبثية".

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هاجم شاب مسلح يبلغ من العمر 16 عاما مدرستين الجمعة في ولاية إسبيريتو سانتو بجنوب شرق البرازيل، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة 11 آخرين.

ووقع إطلاق النار في مدينة أراكروز البالغ عدد سكانها 100 ألف نسمة، على بعد 600 كيلومتر شمال شرق ريو دي جانيرو. وقالت السلطات إن ثلاثة مدرسين وطالبا لم يحدد عمره حالتهم خطيرة.

وقال المحققون إن المهاجم الذي كان وجهه مغطى وبدا صليب معقوف على ملابسه، اقتحم مدرسة بريمو بيتي التي كان قد تركها في حزيران/يونيو.

وأوضحت السلطات أن المهاجم اقتحم البوابة الخلفية للمدرسة، ودخل غرفة الأساتذة وفتح النار على الكثير من المدرسين، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة تسعة آخرين.

وأظهرت لقطات تلفزيونية نشرتها وسائل إعلام، الشاب يدخل المدرسة وبيده سلاح، بينما سارع أشخاص عدّة إلى الفرار في أعقاب ذلك.

ثم توجه إلى مكان ليس ببعيد، إلى مركز برايا دي كوكيرال التعليمي، وهو عبارة عن مدرسة خاصة، حيث قتل مراهقة وجرح شخصين، قبل أن تعتقله الشرطة.

وقال مفوض الشرطة المدنية جواو فرانسيسكو فيلهو في مؤتمر صحافي "لم يكن لديه هدف محدد" عندما فتح النار، لكنه كان يخطط للهجوم "منذ عامين".

وقالت السلطات إن السلاحين اللذين استخدمها يعودان لوالده الذي يعمل شرطيا، وأحدهما هو سلاح الخدمة. وذكرت أنها تحقق فيما إذا كانت لدى الشاب الذي يخضع "لعلاج نفسي"، صلات بجماعة أو أكثر من الجماعات المتطرفة.

وقد اعتقل الشاب في منزله بعد ساعات قليلة من الواقعة، واستسلم، بالتعاون مع والديه، من دون إبداء أي مقاومة. وصرح رئيس بلدية أراكروز، لويس كارلوس كوتينيو، لراديو "سي بي إن"، بأنه كان هناك مهاجمان اثنان.

وأعلن حاكم ولاية إسبيريتو سانتو، ريناتو كاساغراندي، الحداد ثلاثة أيام.

ووصف الرئيس المنتخب لويس إيناسيو لولا دا سيلفا عبر تويتر ما حصل بأنه "مأساة عبثية". وقال الزعيم اليساري الذي سيتولّى منصبه في الأول من كانون الثاني/يناير، "أعبر عن تضامني مع أقارب الضحايا وأؤيد قرار الحاكم إجراء تحقيق".

قام لولا بحملة ضد الانتشار الهائل لتصاريح ملكية وحمل الأسلحة في عهد الرئيس اليميني المتطرف المنتهية ولايته جاير بولسونارو منذ كانون الثاني/يناير 2019.

وعبر نائب الرئيس المنتخب جيرالدو الكمين عن صدمته إزاء ما حصل.

وكتب في تغريدة "أوكد تضامني مع مجتمع المدارس، ومع عائلات وأصدقاء الضحايا"، داعيا إلى "تحقيق سريع ووضع حد لتكرار مآس من هذا النوع".

وكتب السناتور ويلينغتون دياس، حليف لولا، على تويتر: "سياسة الأسلحة تحتاج إلى إعادة النظر بها".

وقال برونو لانجيني من معهد "سو دا باز" "السنوات الأربع الماضية هي التي شهدنا فيها أكبر عدد من الهجمات في المدارس، على الأقل منذ السنوات الأولى من الألفية الجديدة". وأضاف: "نحن مقتنعون بأن الوصول إلى الأسلحة خلال السنوات الأخيرة في ظل حكومة بولسونارو قد سهل هذه الأنواع من الهجمات".

وقلما تشهد البرازيل عمليات إطلاق النار في المدارس على الرغم من المستويات العالية من الأنشطة المرتبطة بحمل السلاح في الدولة الأمريكية الجنوبية.

وتعود أعنف حادثة إطلاق نار تستهدف مدرسة إلى العام 2011 وأدت إلى مقتل 12 تلميذا. آنذاك أطلق رجل مسلح النار في مدرسته الابتدائية السابقة في حي ريالينغو بريو دي جانيرو.

وفي 2019 قتل تلميذان سابقان ثمانية أشخاص في ثانوية في سوزانو، على أطراف ساو باولو ثم انتحرا.

فرانس24/ أ ف ب

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