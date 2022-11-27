فنزويلا: واشنطن تخفف حظرها النفطي بعد اختراق حققته السلطة والمعارضة في المفاوضات

جيراردو بلايد بيريز زعيم وفد المعارضة الفنزويلي يتحدث لوسائل الإعلام بعد الإعلان عن الاتفاق مع السلطة في كاراكاس، مكسيكو سيتي في 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2022.

حظي الاختراق المحقق السبت في المفاوضات بين السلطة الفنزويلية والمعارضة وتوصلهما إلى "اتفاق اجتماعي واسع النطاق"، بترحيب غربي وأممي، فيما قررت واشنطن السماح لشركة نفطية باستئناف عملها في البلاد. من شأن الاتفاق الذي شمل التعليم والصحة والأمن الغذائي والاستجابة للفيضانات والكهرباء ودعا لمواصلة المحادثات حول انتخابات 2024، أن يمهد لتخفيف العقوبات الصارمة على كراكاس، وأيضا التأثير إيجابا على أسواق النفط وأزمة اللاجئين في المنطقة.

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تمكنت السلطة والمعارضة في فنزويلا السبت من تحقيق اختراق هام في المفاوضات بينهما والتي تحتضنها مكسيكو، مع توصلهما إلى "اتفاق اجتماعي واسع النطاق" حظي بترحيب الولايات المتحدة التي سمحت لشركة "شيفرون" النفطية باستئناف عملها في البلاد الخاضعة للعقوبات.

سيسمح هذا الاختراق بتخفيف محتمل للعقوبات الاقتصادية والسياسية الصارمة التي تفرضها واشنطن على كراكاس. كما سيكون لخطوة من هذا النوع تأثير كبير على أسواق النفط العالمية وقد تخفض تدفق اللاجئين من فنزويلا على دول المنطقة.

La firma del segundo acuerdo parcial entre el Gobierno Bolivariano que presido y la Plataforma Unitaria de una de las oposiciones, abre paso a un nuevo capítulo para Venezuela, en función de seguir avanzando hacia la Paz y el bienestar que todas y todos los venezolanos anhelamos. pic.twitter.com/PcVeXKlDbM — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) November 26, 2022

في السياق، صرح وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إيبرارد الذي بذل جهود وساطة بين الطرفين، بأن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في قاعة اجتماعات أحد فنادق العاصمة المكسيكية يشكل "أملا لأمريكا اللاتينية برمتها".

Se reanudó el diálogo sobre Venezuela y se firmó Segundo Acuerdo entre gobierno y oposiciones de ese país hermano. Es un triunfo de la política y mérito a reconocer de los participantes. México es su casa. Felicitaciones !! Buenas noticias para el pueblo venezolano. pic.twitter.com/lstOJHLhLB — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) November 26, 2022

مادورو: نريد السلام والرفاهية

وأشاد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بـ"خطوة نحو فصل جديد" لبلاده التي يجب أن "تواصل التحرك نحو السلام والرفاهية اللذين نريدهما جميعا". وقال كبير ممثلي السلطة الفنزويلية، رئيس الجمعية الوطنية، خورخي رودريغيز، "من خلال هذا الاتفاق، سننقذ أكثر من ثلاثة مليارات دولار".

Saludo a la Mesa de Diálogo de Paz entre el Gobierno Legítimo de Venezuela y la Plataforma Unitaria de una de las oposiciones. El empeño siempre será dialogar con toda la sociedad venezolana y hoy #26Nov, seguimos dando pasos importantes por el bienestar de nuestro país. pic.twitter.com/gnSf3IBlU9 — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) November 26, 2022

كما أعلن ممثل المعارضة خيراردو بلايد أن الصندوق ستديره الأمم المتحدة مع برنامج للمشاريع التي سيجري تنفيذها.

بدوره، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة إن أنطونيو غوتيريس "أخذ علما" بطلب المساعدة هذا. وأضاف: "الأمين العام يرحب بالاتفاق" و"يشجع" الطرفين على إبرام "اتفاقات جديدة تعالج التحديات السياسية والاجتماعية والبشرية التي تواجهها البلاد".

واتفقت السلطة والمعارضة على اتخاذ كل الخطوات اللازمة للإفراج عن "الأموال المشروعة" العائدة لفنزويلا و"المجمدة في النظام المالي الدولي". ستغذي هذه الأموال "صندوق الحماية الاجتماعية للشعب الفنزويلي" لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحا للبلاد (النظام الصحي، شبكة الكهرباء، التعليم، الاستجابة لمشكلة الأمطار الغزيرة الأخيرة التي أودت بحياة ما يقرب من 80 شخصا في أكتوبر/تشرين الأول).

لإنشاء هذا الصندوق وإدارته، سيطلب الطرفان دعم الأمم المتحدة، وفقا للاتفاق الذي تلاه ممثل النرويج، الدولة الوسيطة في الحوار بين الفنزويليين في المكسيك.

والسبت وقع طرفا الأزمة الفنزويلية اتفاقا إنسانيا يتمحور حول التعليم والصحة والأمن الغذائي والاستجابة للفيضانات وبرامج للكهرباء. كما اتفقا على مواصلة المحادثات حول الانتخابات الرئاسية المقررة في 2024.

ترحيب غربي واسع

وأشادت واشنطن السبت بالاتفاق الذي وقع في مكسيكو بين السلطة والمعارضة الفنزويليتين، واعتبر مسؤول أمريكي رفيع أنه "مرحلة مهمة في الاتجاه السليم". وفي وقت لاحق، رحبت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وكندا، في بيان مشترك، بـ"قرار استئناف الحوار" بين الفنزويليين، داعية إياهم إلى "إظهار حسن نية من أجل التوصل إلى اتفاق شامل يؤدي إلى انتخابات حرة ونزيهة في 2024 وإلى إعادة تأهيل المؤسسات الديمقراطية وإنهاء الأزمة الإنسانية في فنزويلا".

وأضافت الكتلة الأوروبية والدول الأنكلوسكسونية الثلاث أنها ستواصل "العمل مع شركائها الدوليين لتلبية الاحتياجات الملحة للفنزويليين داخل بلادهم وخارجها"، مؤكدة "استعدادها لمراجعة حزمة العقوبات في حال إحراز تقدّم كبير من جانب النظام" في كراكاس.

وفور إعلان توقيع الاتفاق، أجازت وزارة الخزانة الأمريكية لمجموعة شيفرون النفطية بأن تستأنف جزئيا أنشطة التنقيب في فنزويلا التي تختزن أكبر احتياطات نفطية في العالم. وأشارت الوزارة إلى أن الإجازة ستكون صالحة لمدة ستة أشهر، ستدرس خلالها إدارة بايدن مدى وفاء حكومة مادورو بالتعهدات التي قطعتها في اتفاق السبت.

واكتسبت الجهود الدولية المبذولة لحل الأزمة الفنزويلية زخما كبيرا منذ أن بدأت روسيا غزو أوكرانيا مع ما رافق ذلك من ضغوط على إمدادات الطاقة العالمية.

ورغم اختزان بلادهم أكبر احتياطات نفطية في العالم، يعاني الفنزويليون الفقر وأزمة سياسية، ما دفع نحو سبعة ملايين فنزويلي إلى الهرب من البلاد في السنوات الأخيرة حسب الأمم المتحدة. وغالبا ما تشهد البلاد شحا في السلع الأساسية على غرار المواد الغذائيّة والأدوية وورق المراحيض.

"عقد اجتماعي واسع النطاق"

وتطالب المعارضة الفنزويلية بتنظيم انتخابات رئاسية حرة ونزيهة يُفترض أن تجرى في 2024. في المقابل، تطالب كراكاس المجتمع الدولي بالاعتراف بمادورو رئيسا شرعيا وبرفع العقوبات، خصوصا الحظر الذي تفرضه الولايات المتحدة على النفط الفنزويلي.

ولدى وصوله إلى مكسيكو، قال عضو الوفد الحكومي المفاوض خورخي رودريغيز إن أحد الأهداف التي تسعى إليها كراكاس هو التوصل إلى "عقد اجتماعي واسع النطاق" مع المعارضة. وكان رودريغيز الذي يرأس أيضا الجمعية الوطنية قد أشار قبيل مغادرته كراكاس إلى أن فريقه سيدافع عن "حقنا.. بالعيش في سلام".

من جهتها طالبت "المنصة الموحدة" للمعارضة باتخاذ خطوات ملموسة لحل "الأزمة الإنسانية واحترام حقوق الإنسان.. خصوصا (تقديم ضمانات) بشأن تنظيم انتخابات حرة" بحضور مراقبين. إلا أن مصدرا مطلعا على سير المفاوضات قال إن المعارضة لم تتوصل إلى توافق بشأن الشروط المطلوبة للمشاركة في انتخابات 2024.

انحسار تأثير غوايدو

وتفاقمت الأزمة السياسية التي تشهدها فنزويلا منذ أن أعلن الرئيس المنتهية ولايته حينها نيكولاس مادورو فوزه بولاية جديدة في انتخابات 2018 وطعنت المعارضة وكذلك جهات دولية عدة في شرعيتها.

وبعد انتخابات 2018 اعترفت نحو 60 دولة بينها الولايات المتحدة بزعيم المعارضة خوان غوايدو رئيسا بالوكالة. وفي السنوات الأخيرة، انحسر تأثير غوايدو بعدما خسر حلفاء أساسيين له محليا وإقليميا مع وصول يساريين إلى الرئاسة في بلدان عدة.

واستحال الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو لاعبا أساسيا في المحادثات، منذ أن أصبح في أغسطس/آب أول يساري يتبوأ سدة الرئاسة في بلاده. ويسعى بيترو إلى تحسين الروابط بين بلاده وفنزويلا وقد استأنف العلاقات الدبلوماسية معها للمرة الأولى منذ 2019 حين رفض الرئيس إيفان دوكي الاعتراف بفوز مادورو بولاية رئاسية جديدة.

فرانس24/ أ ف ب

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