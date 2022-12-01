مباشر- بايدن: باريس وواشنطن تتقاسمان القيم نفسها وخلافاتنا ثانوية لا تؤثر على متانة علاقاتنا

الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مراسم استقبال الرئيس الفرنسي في البيت الأبيض في واشنطن العاصمة. 1 ديسمبر 2022. © أ ف ب

نص: فرانس24 تابِع 1 دقائق

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الولايات المتحدة تتقاسم القيم نفسها مع فرنسا، مشيرا إلى أن واشنطن وباريس تواجهان التحديات نفسها أيضا. وأضاف بايدن خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس في البيت الأبيض أن الفوارق بين البلدين والخلافات تظل ثانوية لا تؤثر على متانة علاقات بلديهما، موضحا أن فرنسا والولايات المتحدة تشكلان ركيزتين أساسيتين في عدد من التحالفات والتكتلات الإقليمية، الأمر الذي أُتيح وفقه التصدي للهجوم الروسي على أوكرانيا والعمل الناجع والمثمر على الوقوف في وجه المنتهكين لحقوق الإنسان حول العالم.