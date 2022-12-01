وزيرا الدفاع الفرنسي والأمريكي يوقعان إعلان نوايا لتعزيز التعاون العسكري بين البلدين الحليفين

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العلمان الفرنسي والأمريكي على طاولة اجتماع بين وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ووزير القوات المسلحة الفرنسي سيباستيان ليكورنو، في البنتاغون في واشنطن العاصمة ، في 30 تشرين الثاني، نوفمبر 2022.

خلال اجتماع في واشنطن الأربعاء وقع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ونظيره الفرنسي سيباستيان لوكورنو إعلان نوايا يؤطر المبادئ المشتركة بين البلدين. وبحسب بيان للبنتاغون شدد الوزيران على أهمية "الحفاظ على التعاون الثنائي القوي بين البلدين الحليفين واحترم التزاماتهما في مجال مكافحة الإرهاب وتعزيز التعاون في مجالي الفضاء والانترنت". من جانبها قالت وزارة الدفاع الفرنسية إن إعلان النوايا "يحدد مستوى عاليا من الطموح للعلاقة الدفاعية بين فرنسا والولايات المتحدة في السنوات المقبلة".

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وقع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ونظيره الفرنسي سيباستيان لوكورنو خلال اجتماع في البنتاغون الأربعاء إعلان نوايا لتعزيز "التعاون الثنائي القوي" بين البلدين الحليفين، بحسب ما أعلن الطرفان.

وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان أن الوزيرين "شددا على أهمية الحفاظ على التعاون الثنائي القوي بين بلدينا، ووقعا إعلان نوايا يؤطر مبادئنا المشتركة".

ونقل البيان عن الوزير الأمريكي قوله إن إعلان النوايا "يحترم التزاماتنا في مجال مكافحة الإرهاب في جميع أنحاء العالم، من أفريقيا إلى المحيطين الهندي والهادئ"، ويعزز "تعاوننا في مجالي الفضاء والإنترنت".

وفي اجتماعهما ناقش الوزيران خصوصا "دعم أوكرانيا"، وقوة حلف شمال الأطلسي، بحسب بيان البنتاغون.

بدورها أصدرت وزارة الجيوش الفرنسية بياناً قالت فيه إن إعلان النوايا الذي وقعه الوزيران "يحدد مستوى عالياً من الطموح للعلاقة الدفاعية بين فرنسا والولايات المتحدة في السنوات المقبلة".

وأضافت أن النص "يعمق ويوضح إطار عمل تعاوننا العملي، ولا سيما في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وفي أفريقيا، من أجل تعزيز" القدرات التكاملية بين قوات البلدين.

وأتى توقيع إعلان النوايا، ضمن زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى واشنطن وتستمر 3 أيام، وبدأها مساء الثلاثاء.

وقال ماكرون في خطاب ألقاه أمام الجالية الفرنسية في السفارة الفرنسية بواشنطن الأربعاء، إن التحالف مع الولايات المتحدة "أقوى من كل شيء".

فرانس24/أ ف ب

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