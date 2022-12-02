الفرانكوفونية

ريبورتاج: في لويزيانا الأمريكية.. الموروث الفرنسي لا يزال حيا وزيارة ماكرون أعادت الحنين

02:00 صورة ملتقطة من الشاشة. © فرانس24.

لا تزال الفرنسية لغة التخاطب في لويزيانا، الولاية الأمريكية الواقعة جنوب شرق الولايات المتحدة. ينتمي تشارلز وكريستسن إلى هنود قبيلة "بوانت أوشين" التي تعلمت الفرنسية من المستوطنين في القرن الثامن عشر. أثناء طفولتهم كانت الفرنسية هي اللغة الوحيدة. كما أن الفرانكوفونية جزء من هويتهم، لكن كان من الصعب الدفاع عنها في عالم يتحدث الإنكليزية. اليوم ومع زيارة الرئيس الفرنسي يعود الحنين من جديد، ومن المقرر أن يلتقي هؤلاء والعديد من الأشخاص الناطقين بالفرنسية مع ماكرون الجمعة، الذي يعد ثالث رئيس فرنسي يزور المنطقة بعد ديغول وجيسكار ديستان.