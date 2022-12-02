محكمة استئناف أمريكية تلغي تعيين خبير مستقل لفحص الوثائق المصادرة في منزل ترامب

ترامب متحدثا من منزله في بالم بيتش، فلوريدا، الولايات المتحدة في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.

أصدرت محكمة الاستئناف الفيدرالية في أتلانتا الخميس حكما بإلغاء قرار قضائي سابق يقضي بتعيين خبير مستقل، لمراجعة الوثائق التي صادرها مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) في منزل دونالد ترامب بفلوريدا، والذي كان يمنع موقتا المحققين من استخدام تلك الوثائق في تحقيقهم الجنائي حول مدى انتهاك الرئيس السابق للقانون الأمريكي المتعلق بالتجسس، والذي ينظم بصرامة حيازة الملفات السرية.

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قررت محكمة استئناف أمريكية الخميس إلغاء القرار القضائي السابق الذي نصّ على تعيين خبير مستقل، لمراجعة الوثائق المصادرة من قبل عناصر الشرطة الفيدرالية في منزل دونالد ترامب الكائن بولاية فلوريدا، ما يمثل ضربة جديدة للرئيس السابق.

وبالإجماع، ألغى قضاة محكمة الاستئناف الفيدرالية في أتلانتا أمر قاضٍ بفلوريدا يقضي بتعيين هذا الخبير، ما كان يمنع المحققين الفيدراليين موقتا من استخدام الوثائق في تحقيقهم الجنائي.

وداهم مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) في الثامن أغسطس/آب "مارالاغو" مقر إقامة ترامب في فلوريدا، وصادر صناديق تحتوي على آلاف الوثائق السرية التي لم يقم الرئيس الجمهوري السابق بإعادتها عند مغادرته البيت الأبيض رغم الطلبات المتكررة. بعض هذه الوثائق مصنفة تحت بند السرية الدفاعية.

ويشتبه المحققون الفيدراليون بأن الرئيس السابق انتهك بذلك القانون الأمريكي المتعلق بالتجسس الذي ينظم بصرامة حيازة الوثائق السرية. في المقابل، أكد ترامب أن هذه الوثائق رفعت عنها السرية.

ورأت محكمة الاستئناف الخميس، أن عملية التفتيش ومصادرة الوثائق في الثامن من أغسطس/آب لم تكن غير قانونية، وأن القاضي في محكمة فلوريدا لا يملك صلاحية الحد من إمكانية اطلاع وزارة العدل التي تقود التحقيق، على تلك الوثائق.

ويمنح قرار محكمة الاستئناف المدعي الخاص جاك سميث الذي عينه المدعي العام ميريك غارلاند في نوفمبر/ تشرين الثاني، حرية التحقيق مع ترامب في القضية، وكذلك بشأن دوره في الأحداث التي سبقت اقتحام مبنى الكونغرس (الكابيتول) من قبل أنصاره في السادس من يناير/كانون الثاني 2021.

فرانس24/ أ ف ب

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