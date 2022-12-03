بعد تصريحات كانييه ويست بشأن هتلر... بايدن يحث السياسيين الأمريكيين على التنديد علنا بمعاداة السامية

الرئيس الأمريكي جو بايدن يحضر مؤتمرا صحافيا في والدورف أستوريا في جدة، المملكة العربية السعودية 15 تموز/يوليو 2022.

بعد يوم واحد من تعبير نجم موسيقى الراب والموضة، الأمريكي كانييه ويست عن "حبه" للنازيين، نشر الرئيس الأمريكي جو بايدن تغريدة شديدة اللهجة بشأن معاداة السامية إذ ذكر أن "الهولوكوست حدثت بالفعل. وهتلر كان شخصا شريرا. وبدلا من منح معاداة السامية منصة، يجب على سياسيينا أن ينددوا علنا بمعاداة السامية أينما وجدت". وبلغت أسابيع من التصريحات المعادية للسامية في الولايات المتحدة ذروتها الخميس عندما أشاد ويست بهتلر في مقابلة صحافية انضم إليها المعلق السياسي نيك فوينتيس والإعلامي المتطرف أليكس جونز، قبل أن ينشر على الإنترنت صليبا معقوفا مع نجمة داود.

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غداة تعليق شبكة تويتر حساب مغني الراب الأمريكي كانييه ويست، الذي غير اسمه الآن إلى يي، بسبب نشره صورة لصليب معقوف متشابك مع نجمة داوود، دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن الجمعة المسؤولين السياسيين في البلاد إلى التنديد علنا بمعاداة السامية، بعد أيام من لقاء الرئيس السابق دونالد ترامب في مقر إقامته في فلوريدا إعلاميا معروفا بإنكار محرقة اليهود في الحرب العالمية الثانية، وكانييه ويست الذي أشاد بأدولف هتلر.

وتأتي تصريحات بايدن فيما يتصاعد القلق في الولايات المتحدة من انتشار خطاب معاداة السامية الذي تتبناه بشكل متزايد شريحة من المتطرفين المؤمنين بتفوق العرق الأبيض، واكتسب قوة في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.

وكتب بايدن في تغريدة "أود أن أوضح بعض الأمور: الهولوكوست حدثت بالفعل. هتلر كان شخصا شريرا". وأضاف "بدلا من منح معاداة السامية منصة، يجب على سياسيينا أن ينددوا بها علنا أينما وجدت". وتابع "السكوت تواطؤ".

وتأتي تغريدة بايدن في أعقاب مقابلة استفزازية مع الإعلامي اليميني المتطرف أليكس جونز والمعلق السياسي نيك فوينتيس، كرر فيها ويست تأكيد "حبه" للنازيين وقال "أنا أحب هتلر".

وكان البيت الأبيض قد أدان في وقت سابق ترامب لاستقباله ويست وفوينتيس في مقر إقامته في مارالاغو بفلوريدا الأسبوع الماضي.

وبحسب ترامب، أحضر ويست معه بعضا من أصدقائه غير المدعوين، بينهم فوينتيس المعروف بآرائه العنصرية والمعادية لليهود.

وكان ويست قد كشف عن معاناته مشاكل نفسية وأثارت تصرفاته الغريبة قلقا متزايدا، ما تسبب في انهيار علاقاته التجارية.

والنجم السابق في مجالي الموسيقى والموضة ليس الشخصية الوحيدة التي أثارت جدلا بسبب تصريحات معادية للسامية. فقد تم إيقاف نجم الدوري الأمريكي للمحترفين (إن بي إيه) كايري إيرفينغ عن العمل بعد نشره على مواقع التواصل الاجتماعي رابطا لفيلم اعتُبر معاديا للسامية، قبل أن يقدم اعتذاره في وقت لاحق.

"الإيديولوجية التي تمزق روح الأمة"

وزادت المخاوف إزاء انتشار خطاب الكراهية بعد قرار إيلون ماسك الحد من التدخل في إدارة محتوى تويتر منذ أن اشترى المنصة الشهر الماضي.

وأشارت بيانات نشرتها "رابطة مكافحة التشهير" الجمعة إلى احتمال وجود أساس لتلك المخاوف. فقد ازدادت التغريدات المعادية للسامية التي تشير إلى اليهود واليهودية أكثر من 60 بالمئة في الأسبوعين اللذين أعقبا استحواذ ماسك على تويتر، بموازاة ازدياد خطاب الكراهية بشكل عام.

وترافق ذلك الخطاب مع ارتفاع مطرد في حوادث الكراهية الموجهة ضد اليهود.

واعتبرت "رابطة مكافحة التشهير" أن تقارير عن مضايقات وتخريب وأعمال عنف ضد اليهود بلغت ذروتها في الولايات المتحدة في 2021.

قبل عامين في 2019، شهدت الولايات المتحدة حادثتي إطلاق نار استهدفتا كنيسين في كاليفورنيا وبيتسبرغ أوقعتا قتلى.

وفي الحادثتين كان المهاجمون ينتمون إلى جهات يمينية متطرفة تنشط على الإنترنت وتنشر الكراهية ضد المسلمين والسود والمهاجرين واليهود وتدعو إلى مجتمع أبيض مسيحي يقوم على الثقافة الأوروبية.

وعزز الهجومان مخاوف من أن الكراهية المعادية للسامية أصبحت على نحو متزايد نقطة تجمع المؤمنين بتفوق العرق الأبيض، والذين حصلوا على تشجيع ضمني من عدم إدانة ترامب إيديولوجيتهم بشكل قاطع.

واتهم منتقدون للرئيس السابق، وبينهم الجمهورية ليز تشيني، الحزب خلال عهد ترامب بالسماح مع تعزيز فكرة تفوق العرق الأبيض ومعاداة السامية.

وتحدث بايدن نفسه الذي يقول إنه عاد عن التقاعد للترشح للرئاسة بعد أن سمع ترامب يرفض التنديد بوضوح بتظاهرة للنازيين الجدد في شارلوتسفيل في 2017، مرات عدة ضد الإيديولوجية التي "تمزق روح" الأمة وفق تعبيره.

فرانس24/ أ ف ب

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