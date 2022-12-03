ماكرون يشدد على "تعزيز ضبط محتوى" تويتر في "محادثة واضحة وصريحة" مع ماسك

ماكرون وماسك في اجتماع بمتحف نيو أورلينز للفنون، 02 كانون الأول/ ديسمبر

التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الرئيس الجديد لتويتر إيلون ماسك الجمعة بنيو أورلينز في الولايات المتحدة الأمريكية وقال إنه أجرى "محادثة واضحة وصريحة" معه. وقد دام هذا الاجتماع ساعة كاملة ولم يعلن عنه الإليزيه مسبقا، كما تم بعيدًا عن وسائل الإعلام.

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أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "محادثة واضحة وصريحة"، الجمعة في نيو أورلينز، مع الرئيس الجديد لتويتر إيلون ماسك، وشدّد على ضرورة بذل هذه المنصّة الاجتماعيّة لـ "جهود" من حيث الشفافية و"تعزيز ضبط المحتوى".

وفي تغريدة، كتب الرئيس الفرنسي "التقيت بعد ظهر اليوم إيلون ماسك وأجرينا مناقشة واضحة وصريحة".

وأوضح ماكرون أيضًا، في سلسلة تغريدات، إنه ناقش مع مؤسس شركة تسلا "مشاريع صناعيّة خضراء مستقبليّة، مثل إنتاج السيّارات الكهربائية والبطاريات"، دون أن يخوض في مزيد من التفاصيل.

Conformément à notre ambition de décarboner et réindustrialiser la France et l'Europe, j’ai échangé aujourd’hui avec @elonmusk sur les futurs projets industriels verts, notamment sur la fabrication de véhicules électriques et de batteries. pic.twitter.com/oMwcejKGx6 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 3, 2022

من جانبه قال ماسك إنه "متحمس" بشأن "مشاريع مثيرة في فرنسا"، دون مزيد من التفاصيل.

وقد استمر هذا الاجتماع ساعة كاملة ولم يعلن عنه الإليزيه مسبقا، وتم دون حضور وسائل الإعلام.

وكان ماكرون قد نشر صورة له مع ماسك في متحف نيو أورلينز للفنون، وهو المكان الذي ألقى فيه الرئيس الفرنسي بعد ذلك كلمة تتعلق بالفرنكوفونية في ختام زيارة دولة للولايات المتحدة دامت ثلاثة أيام.

فرانس24/أ ف ب

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