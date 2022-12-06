ولاية جورجيا تنتخب ممثلها بمجلس الشيوخ في اختبار جديد للرئيس الأمريكي جو بايدن

الانتخابات النصفية الأمريكية

لافتة لتشجيع الناخبين الأمريكيين للإدلاء بأصواتهم في ولاية جورجيا، 5 كانون الأول/ ديسمبر 2022.

يحسم الناخبون الأمريكيون بولاية جورجيا أمرهم الثلاثاء لاختيار حاكم جديد للولاية بين المنتهية ولايته القس رفاييل وارنوك من الحزب الديمقراطي ولاعب كرة القدم هارتشيل ووكر عن الحزب الجمهوري والمدعوم من دونالد ترامب. ويعد هذا الاقتراع اختبارا جديدا للرئيس جو بايدن في منتصف ولايته. وسيكون فوز المرشح الديمقراطي حاسما في منحهم الأغلبية بمجلس الشيوخ بدون الحاجة لصوت نائبة الرئيس كامالا هاريس.

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في اقتراع حاسم لما تبقى من ولاية الرئيس جو بايدن، تجرى الثلاثاء انتخابات بولاية جورجيا لاختيار عضو لمجلس الشيوخ الأمريكي يتنافس فيها رجل دين ونجم كرة قدم سابق.

ينافس السناتور الديمقراطي رافاييل وارنوك مرشح دونالد ترامب الرياضي هيرشل ووكر في الفصل الأخير من الانتخابات التشريعية لمنتصف الولاية الرئاسية والدورة الثانية من انتخابات جورجيا.

ومن المتوقع أن تكون المنافسة محتدمة إذ تظهر استطلاعات الرأي القليلة تقارب المرشحين والنتائج النهائية قد لا تُعرف قبل عدة أيام.

قال الرئيس جو بايدن الإثنين إن هذه الانتخابات "أساسية حقا"، داعيا الناخبين في جورجيا إلى التوجه بأعداد كبيرة إلى صناديق الاقتراع ابتداء من الساعة 7 صباحا (12,00 ت غ).

لا يتوقف على هذا المقعد توازن القوى في الكونغرس الأمريكي بعد أن حافظ الديمقراطيون على سيطرتهم على مجلس الشيوخ في نهاية انتخابات منتصف الولاية، فيما سيطر الجمهوريون على مجلس النواب.

لكن انتخابات الولاية الجنوبية التي تضم عددا كبيرا من السكان الأمريكيين من أصل أفريقي، تعتبر مع ذلك حاسمة بالنسبة لما تبقى من ولاية جو بايدن.

وصوت نحو 1,9 مليون شخص من أصل سبعة ملايين ناخب مسجل في وقت مبكر.

حملة انتخابية بمئات الملايين

يرى الجمهوريون أن هذا المقعد في مجلس الشيوخ يمكن أن يوفر لهم فرصة لزيادة قوتهم وقدرتهم على عرقلة سياسات الرئيس الديمقراطي. فمع بقاء 700 يوم قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة، تأمل المعارضة أيضا في تحطيم زخم جو بايدن الذي كان أداؤه أفضل بكثير مما كان متوقعا في الانتخابات التشريعية في تشرين الثاني/نوفمبر.

على الجانب الديمقراطي، سيؤدي الفوز بهذا المقعد إلى تعزيز الأغلبية الضئيلة جدا للحزب في مجلس الشيوخ، ما يسمح له بممارسة تأثير أكبر في اللجان البرلمانية الأساسية. كما سيحد بشكل كبير من تأثير سناتور ديمقراطي معتدل عمل على إحباط العديد من المشاريع الكبرى لإدارة بايدن.

وفي سعيهم إلى الفوز، استعان الديمقراطيون بشخصيات الحزب الوازنة مثل الرئيس السابق باراك أوباما الذي يمكن القول إنه أحد أكثر الشخصيات شعبية في الحزب، والذي شارك في الحملة في أتلانتا الأسبوع الماضي.

ودلالة على أهمية هذه الانتخابات، تم ضخ ما يقرب من 400 مليون دولار فيها، ما يجعلها الأغلى في انتخابات نصف الولاية. لكن من الصعب التنبؤ بنتيجتها.

شخصيات غير نمطية

وفاجأت جورجيا المحسوبة تاريخيا للجمهوريين، أمريكا بتفضيلها جو بايدن على دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية لعام 2020 قبل أن تنتخب اثنين من الديمقراطيين إلى مجلس الشيوخ بعد ذلك بشهرين.

هذه الولاية المتاخمة لفلوريدا تجد نفسها من جديد في قلب مواجهة محتدمة مع مرشحين غير نمطيَين.

مع سلسلة من السجلات الرياضية، دخل الجمهوري هيرشل ووكر، الذي يُعتبر من كبار اللاعبين في تاريخ كرة القدم الجامعية، السياسة في وقت متأخر من حياته. ويسعى الرجل البالغ من العمر 60 عاما لانتزاع المقعد من رافاييل وارنوك الذي كان قبل أن يصير عضوا في مجلس الشيوخ عن جورجيا في عام 2021 قسا في الكنيسة التي خدم فيها مارتن لوثر كينغ في أتلانتا.

ولكن، حملة المرشح الأمريكي الأسود المؤيد لترامب شابها العديد من الفضائح. فقد اتُهم هيرشل ووكر، المعروف بمواقفه المناهضة للإجهاض، من بين أمور أخرى، بتمويل عمليات إجهاض عدد من عشيقاته السابقات.

فرانس24/ أ ف ب

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